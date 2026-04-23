TRAGEDIJA NA LETALIŠČU

»Oče leta« ustrelil lastnega otroka, starega le 11 let (VIDEO)

Po umoru 11-letnika je sodil še sebi.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ethan Miller Getty Images Via Afp
A. G.
 23. 4. 2026 | 20:13
Callana Pereza (11) je 14. aprila ustrelil njegov oče Giovanni, ki je nato storil samomor. Policiste so poklicali na letališče Elko v Nevadi, blizu okenca za prodajo letalskih vozovnic, kjer so na kraju dogodka našli mrtvega Giovannija Pereza. Callana so nekaj trenutkov kasneje našli v stranišču z ranami od strelnega orožja. Nujno so ga prepeljali v bolnišnico, vendar ni preživel. Člani družine se zdaj soočajo z nepredstavljivo tragedijo. Povedali so, da je Callana odpeljal nekdo, ki bi ga moral zaščititi. V pozivu na GoFundMe je sorodstvo zapisalo, da je bil »pameten, smešen, prijazen, moder za svoja leta«, ter dodalo, da je imel »nasmeh, ki je osvetlil vsako sobo«.

»Imel je največje srce in najlepšo dušo. Zaslužil si je veliko več življenja, veliko več smeha in prihodnost, ki mu je bila prezgodaj ukradena,« piše na strani za zbiranje sredstev za pogrebne stroške. Preiskovalci pravijo, da sta oče in sin potovala proti območju Rena, ko se jima je pokvaril najeti avtomobil. Odvlekli so ju do letališča, da bi prevzela drugo vozilo. Oblasti so potrdile, da je potekal spor glede skrbništva, v katerega so bili vključeni Callanovi stari starši po materini strani. Njegova mati ni imela skrbništva, čeprav so se njeni starši borili zanj. Policija je izjavila, da naj bi Perez poskušal držati Callana stran od sorodnikov z obeh strani. Preiskava še poteka, policija pa opozarja, da vseh okoliščin morda nikoli ne bodo v celoti razjasnili.

Motiv neznan

»Še vedno nimamo motiva za ta strašni incident in morda nikoli ne bomo izvedeli, zakaj je bilo Callanovo življenje odvzeto,« so povedali in dodali, da so njihove misli z družino. Policija tudi ne ve, zakaj sta oče in sin potovala v Reno. Giovanni Perez naj bi trdil, da trpi za PTSP-jem, povezanim z njegovim služenjem v ameriški vojski, kjer je bil kuhar v Iraku. Iz šolskega okrožja Luther Burbank v Mercedu, kjer je Callan hodil v šolo do letošnjega leta, so sporočili, da gre za »nepredstavljivo tragedijo«. Končal je štiri razrede in letos ni bil vpisan.

Callan je lani osvojil tretje mesto na šolskem tekmovanju v pisanju esejev z naslovom »Oče leta«, kjer so morali učenci pisati o tem, kaj jim pomeni oče. Njegova družina se pripravlja na pravno bitko, saj meni, da ga sistem ni zaščitil. V okviru preiskave preverjajo tudi preteklost Giovannija Pereza, vključno s prijavljenimi težavami z duševnim zdravjem po vojaški službi, poroča danas.hr.

