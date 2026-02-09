Oče v Avstriji ubil hčerko, trupli sta več tednov ležali v stanovanju

V avstrijskem mestu Wels je 51-letni moški ubil svojo 19-letno hčerko, nato pa storil samomor. Zločin je ostal neodkrit več tednov. Družinska tragedija je prišla na dan šele, ko so njuni trupli našli v ločenih stanovanjih, piše avstrijski Heute. Oče in hči, oba Madžara, sta veljala za pogrešana. Našli so ju tri dni po tem, ko so njuno izginotje prijavlili policiji.

Policija je najprej v stanovanju 19-letnice v mestni četrti Wimpassing našla njeno golo truplo, ki je bilo že v fazi razkroja. Na truplu niso opazili zunanjih poškodb. Kmalu zatem so mrtvega našli še očeta v njegovem stanovanju, oddaljenem približno deset minut hoje, stanje trupla pa je bilo podobno.

Sum na zadušitev

Kriminalisti domnevajo, da je oče hčerko ubil pred nekaj tedni, najverjetneje z zadušitvijo. Prepričani so, da si je kmalu zatem vzel življenje. Poslovilnega pisma niso našli, zato zanesljivih informacij o motivu ni. Preiskovalci pa sumijo, da bi lahko vlogo igrala hčerkina bolezen ali invalidnost.

Zločin so odkrili že 26. januarja, policija pa ga zdaj šteje za razrešenega. Dokazi, zbrani na krajih dejanja, in obdukcija so izključili vpletenost tretjih oseb.