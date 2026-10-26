Očim zlorabil 10-letno deklico in jo oplodil

V bolnišnico v tem majhnem mestu na severu Argentine je prejšnji torek zaradi hudih bolečin v trebuhu prišla 10-letnica. Po poročanju lokalnega časnika Nuevo Diario je zdravnica ugotovila, da je deklica noseča približno šest mesecev, zato je poklicala policijo. Pacientka je kot domnevnega storilca spolnih zlorab navedla svojega 33-letnega očima Julia Vivasa, policija ga je še istega dne prijela.

Julio Vivas je bil nasilen tudi do matere zlorabljene.

Primer v Argentini odmeva predvsem zaradi pričevanja babice in učiteljice: babica je povedala, da je hčerko, torej mamo zlorabljene, opozarjala pred partnerjem, učiteljica pa, da pri deklici ni opazila sprememb vedenja ali drugih znakov težav. »Je tiho dekle, dela domače naloge ... Nikoli nisem opazila nobenega čudnega vedenja pri njej, niti ni bila nikoli razburjena,« je pojasnila.

Najbolj grozljivo pa je, da je deklica povedala, da jo je očim v zadnjih mesecih večkrat zlorabil. Z materjo sta živeli z njim v hiši na podeželju v departmaju Avellaneda. Po poročanju časopisa El Liberal naj bi bila njena mati trenutno noseča z istim moškim, pri čemer naj bi bila tudi ona že večkrat njegova žrtev, nasilnega moškega je spoznala na spletu. Njena mati jo je večkrat posvarila, naj ga nikoli ne pusti samega z dekletom. S solzami v očeh je v izjavi za medije zahtevala, naj Vivasa nikoli ne izpustijo. »Ko sem bila stara osem let, sem šla skozi isto zgodbo kot ona. Vem, kako trpeče je to. Možu sem vedno govorila, da če bi kdo zlorabil katerega od mojih otrok, bi ga bila sposobna ubiti z lastnimi rokami,« je še povedala babica zlorabljene 10-letnice.