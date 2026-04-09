Od 14. leta fantaziral o posiljevanju mladenk in fantazijo skoraj uresničil

Lanski avgust se bo takrat 17-letni Avstrijki za vedno vtisnil v spomin. Bila je žrtev 31-letnega posiljevalca; moški je bil v avstrijski prestolnici v začetku tega tedna obsojen na 10 let zapora. Tistega dne je mladoletno Dunajčanko po naključju opazil na postaji podzemne železnice. Začel ji je slediti. Štiri dni pozneje je sredi noči vdrl v njeno stanovanje ter ji z nožem v rokah grozil, da jo bo ubil, če ne bo storila tistega, kar si je zamislil. Nato jo je začel posiljevati. Ustavil se je šele, ko je zaslišal, da prihaja njena mati. Enaintridesetletnik je pobegnil, a ni odnehal. Nekaj dni kasneje jo je spet zasledoval po ulicah. Približal se ji je in jo vprašal za uro, ona pa je takoj poklicala policijo, da je moškega aretirala.

Četudi dejanja ni zagrešil v neprištevnem stanju, ga je sodišče poslalo na zdravljenje.

Pred sojenjem ga je pregledal izvedenec za psihiatrijo ter po poročanju avstrijske televizije ORF ugotovil, da 31-letnik že od svojega 14. leta fantazira o posiljevanju mladih deklet. To, da je po posilstvu svojo žrtev še enkrat ogovoril na ulici, pa je izvedenec interpretiral kot »dodatno poniževanje in degradacijo« žrtve. Obtožencu je diagnosticiral »hudo spolno motnjo, tesno povezano z njegovo osebnostjo«. Četudi dejanja ni zagrešil v neprištevnem stanju, je izvedenec sodišču priporočil, naj ga v primeru obsodbe pošlje na zdravljenje. Sodišče je priporočilo upoštevalo.

Moški je maja lani že poskušal posiliti tekačico. Od zadaj jo je zgrabil za ramena in jo potisnil na tla. Nakar jo je zgrabil za hlače, a se je ustavil, ko je začela glasno kričati in brcati. Med sojenjem je priznal vse obtožbe. Žrtvi, ki sta se kazenskemu postopku pridružili kot zasebni tožnici, sta dobili zahtevano odškodnino: 17-letnica 4760 evrov, tekačica pa 2500 evrov.