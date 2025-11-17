  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SABOTAŽA TIROV

Odjeknila eksplozija na tirih, pristojni omenjajo vpletenost Rusije?! (FOTO)

Prva preiskava je stekla že v nedeljo, potem ko je strojevodja približno na polovici poti opazil, da je proga močno poškodovana.
Vlak, obdan s policijskim trakom, medtem ko je na kraju incidenta prisoten poljski premier Donald Tusk. FOTO: Kprm Via Reuters

Vlak, obdan s policijskim trakom, medtem ko je na kraju incidenta prisoten poljski premier Donald Tusk. FOTO: Kprm Via Reuters

Poljski premier Donald Tusk na kraju eksplozije. FOTO: Kprm Via Reuters

Poljski premier Donald Tusk na kraju eksplozije. FOTO: Kprm Via Reuters

FOTO: Kprm Via Reuters

FOTO: Kprm Via Reuters

Vlak, obdan s policijskim trakom, medtem ko je na kraju incidenta prisoten poljski premier Donald Tusk. FOTO: Kprm Via Reuters
Poljski premier Donald Tusk na kraju eksplozije. FOTO: Kprm Via Reuters
FOTO: Kprm Via Reuters
STA, N. P.
 17. 11. 2025 | 15:56
A+A-

Železniška proga, ki povezuje Varšavo in Lublin na vzhodu Poljske, je bila v nedeljo poškodovana na dveh mestih. Poljski premier Donald Tusk je danes sporočil, da je železniške tire močno poškodovala eksplozija in da nedvomno gre za sabotažo. Ozadje incidenta sicer še ni znano, preiskave pa že potekajo. Poškodovanih ni bilo.

Prva preiskava je stekla že v nedeljo, potem ko je strojevodja približno na polovici poti med Varšavo in Lublinom opazil, da je proga močno poškodovana. Pravočasno je opozoril pristojne in ustavil vlak, poškodovanih ni bilo. Podobno škodo so nato odkrili še na drugem mestu, v bližini vasi Mika.

Tusk je danes v objavi na omrežju X potrdil, da je železniške tire uničila eksplozivna naprava, tako da je po njegovih besedah jasno, da je progo nekdo namerno razstrelil in da gre za sabotažo. Na kraj dogodka so prispele tudi ekipe preiskovalcev poljskega tožilstva in tajne službe.

Poljski premier Donald Tusk na kraju eksplozije. FOTO: Kprm Via Reuters
Poljski premier Donald Tusk na kraju eksplozije. FOTO: Kprm Via Reuters

Proga ključna za pomoč Ukrajini

»Uničenje železnice na progi Varšava-Lublin je dejanje, ki neposredno ogroža varnost poljske države in njenih državljanov. Ta proga je tudi ključnega pomena za dostavo pomoči Ukrajini. Storilce bomo ujeli, ne glede na to, kdo so,« je še sporočil Tusk.

Lublin je približno 150 kilometrov oddaljen od Varšave in leži manj kot 100 kilometrov od meje z Ukrajino, kamor se prek Poljske steka pomoč zaveznikov.

FOTO: Kprm Via Reuters
FOTO: Kprm Via Reuters

Poljske oblasti zato menijo, da bi za sabotažo lahko stala Rusija, poročata nemška tiskovna agencija dpa in poljska PAP. Lani je poljska vlada okrivila ruske agente za velik požar v nakupovalnem centru v Varšavi, oktobra pa so na Poljskem zaradi načrtovanja sabotaž in vohunjenja aretirali osem oseb.

Več iz teme

tirieksplozijaPoljskaDonald Tuskvojna v UkrajiniRusijaEUželeznicasabotaža
ZADNJE NOVICE
16:40
Bulvar  |  Suzy
SREČNO POROČENA

Peter in Valerija Vilfan: Rada sva skupaj! (Suzy)

Srečna sta že 47 let.
17. 11. 2025 | 16:40
16:16
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Kupčki zemlje na trati: ne, niso znak neurejenosti, ampak dokaz, da naš vrt živi

Deževniki so pomembni za rodovitnost tal.
17. 11. 2025 | 16:16
15:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SABOTAŽA TIROV

Odjeknila eksplozija na tirih, pristojni omenjajo vpletenost Rusije?! (FOTO)

Prva preiskava je stekla že v nedeljo, potem ko je strojevodja približno na polovici poti opazil, da je proga močno poškodovana.
17. 11. 2025 | 15:56
15:44
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: po razglednih točkah južne Štajerske (FOTO)

Šmohor, 784 metrov visok vrh med Laškim, Libojami in Zabukovico, je priljubljen cilj številnih obiskovalcev od blizu in daleč, nanj vodi cela kopica poti.
17. 11. 2025 | 15:44
15:30
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 18. do 24. novembra: pogum, preobrati in preizkusi

Kaj vam prinaša teden od 18. do 24. novembra? Mlaj bo pretresel vsa znamenja, a hkrati odprl vrata napredku.
17. 11. 2025 | 15:30
15:26
Novice  |  Slovenija
TRESENJE TAL

Del Slovenije popoldne stresel potres

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Pivke.
17. 11. 2025 | 15:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Zakaj je zdaj pravi čas za obisk Zagreba

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
17. 11. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki