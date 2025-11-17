Odjeknila eksplozija na tirih, pristojni omenjajo vpletenost Rusije?! (FOTO)

Železniška proga, ki povezuje Varšavo in Lublin na vzhodu Poljske, je bila v nedeljo poškodovana na dveh mestih. Poljski premier Donald Tusk je danes sporočil, da je železniške tire močno poškodovala eksplozija in da nedvomno gre za sabotažo. Ozadje incidenta sicer še ni znano, preiskave pa že potekajo. Poškodovanih ni bilo.

Prva preiskava je stekla že v nedeljo, potem ko je strojevodja približno na polovici poti med Varšavo in Lublinom opazil, da je proga močno poškodovana. Pravočasno je opozoril pristojne in ustavil vlak, poškodovanih ni bilo. Podobno škodo so nato odkrili še na drugem mestu, v bližini vasi Mika.

Tusk je danes v objavi na omrežju X potrdil, da je železniške tire uničila eksplozivna naprava, tako da je po njegovih besedah jasno, da je progo nekdo namerno razstrelil in da gre za sabotažo. Na kraj dogodka so prispele tudi ekipe preiskovalcev poljskega tožilstva in tajne službe.

Poljski premier Donald Tusk na kraju eksplozije. FOTO: Kprm Via Reuters

Proga ključna za pomoč Ukrajini

»Uničenje železnice na progi Varšava-Lublin je dejanje, ki neposredno ogroža varnost poljske države in njenih državljanov. Ta proga je tudi ključnega pomena za dostavo pomoči Ukrajini. Storilce bomo ujeli, ne glede na to, kdo so,« je še sporočil Tusk.

Lublin je približno 150 kilometrov oddaljen od Varšave in leži manj kot 100 kilometrov od meje z Ukrajino, kamor se prek Poljske steka pomoč zaveznikov.

Poljske oblasti zato menijo, da bi za sabotažo lahko stala Rusija, poročata nemška tiskovna agencija dpa in poljska PAP. Lani je poljska vlada okrivila ruske agente za velik požar v nakupovalnem centru v Varšavi, oktobra pa so na Poljskem zaradi načrtovanja sabotaž in vohunjenja aretirali osem oseb.