GRČIJA

Odjeknili streli sredi prestolnice: 89-letnik naj bi napadel na dveh lokacijah (FOTO)

V sodni dvorani naj bi na tla vrgel ovojnice z dokumenti in vpil, da se v njih skrivajo razlogi za njegova dejanja.
Ljudje se zbirajo pred atenskim sodiščem po strelskem incidentu, v katerem je bilo ranjenih več oseb. FOTO: Sotiris Dimitropoulos Reuters
N. P.
 28. 4. 2026 | 13:57
Središče Aten je pretreslo streljanje na dveh različnih lokacijah. Po poročanju grških oblasti je bilo ranjenih več ljudi, policija pa išče 89-letnega moškega, ki naj bi bil oborožen s šibrovko. Po navedbah lokalnih medijev naj bi najprej streljal v uradu socialnega zavarovanja in ranil zaposlenega. Ta je utrpel poškodbe nog zaradi drobcev, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico. Po prvih ocenah njegovo življenje ni ogroženo.

Kmalu zatem naj bi osumljenec streljal še v pritličju sodne stavbe v Atenah, kjer je bilo po poročanju medijev ranjenih še več ljudi. Posnetki grške državne televizije ERT News kažejo reševalce, ki iz sodne stavbe odnašajo najmanj tri ljudi.

Motiv napada za zdaj uradno ni potrjen. Priče so napadalca opisale kot visokega, suhega moškega v modrem plašču, pod katerim naj bi skrival orožje. Lokalni mediji poročajo, da je osumljenec po streljanju v sodni dvorani na tla vrgel ovojnice z dokumenti in vpil, da se v njih skrivajo razlogi za njegova dejanja. Policija okoliščine napada še preiskuje.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
