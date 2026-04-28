Odjeknili streli sredi prestolnice: 89-letnik naj bi napadel na dveh lokacijah (FOTO)

Središče Aten je pretreslo streljanje na dveh različnih lokacijah. Po poročanju grških oblasti je bilo ranjenih več ljudi, policija pa išče 89-letnega moškega, ki naj bi bil oborožen s šibrovko. Po navedbah lokalnih medijev naj bi najprej streljal v uradu socialnega zavarovanja in ranil zaposlenega. Ta je utrpel poškodbe nog zaradi drobcev, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico. Po prvih ocenah njegovo življenje ni ogroženo.

Kmalu zatem naj bi osumljenec streljal še v pritličju sodne stavbe v Atenah, kjer je bilo po poročanju medijev ranjenih še več ljudi. Posnetki grške državne televizije ERT News kažejo reševalce, ki iz sodne stavbe odnašajo najmanj tri ljudi.

Motiv napada za zdaj uradno ni potrjen. Priče so napadalca opisale kot visokega, suhega moškega v modrem plašču, pod katerim naj bi skrival orožje. Lokalni mediji poročajo, da je osumljenec po streljanju v sodni dvorani na tla vrgel ovojnice z dokumenti in vpil, da se v njih skrivajo razlogi za njegova dejanja. Policija okoliščine napada še preiskuje.