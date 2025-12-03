Za Slovenske novice! Odvetnica Patrika podala drugačen pogled: Dejanje s kovčkom je bilo panična reakcija

EKSKLUZIVNO

Odvetnica Patrika, ki je ubil avstrijsko vplivnico, govorila za Slovenske novice. Policija še ni komentirala navedb o sumu kaznivega dejanja skrunitve telesa. Še nož ob smrti Stefanie?

Začetek tedna je prinesel nepričakovan obrat v obrambi 31-letnega Patrika Megliča, ki je priznal, da je ubil oziroma umoril svoje dolgoletno dekle Stefanie Pieper (ter jo nato v kovčku zakopal v gozdu). V ponedeljek mu je bil tudi uradno odrejen pripor, avstrijski mediji pa so znova hitro poročali o spremenjeni obrambi obtoženega: Heute tako prenaša izjavo, da ga je spustila v stanovanje, nato pa je prišlo do prepira: »Kot zmešana je mahala s kuhinjskim nožem,« naj bi po pisanju dnevnika Heute povedal policijskim preiskovalcem, Kleine Zeitung pa navaja Patrikove »zamegljene spomine na ...