Odvetnica žrtev tik pred sodbo udarila po očetu Koste K.: »Nikoli ni jokal zaradi umorjenih otrok ...«

Le nekaj dni pred izrekom sodbe Vladimirju in Miljani Kecmanović, staršema dečka, ki je maja 2023 v beograjski osnovni šoli ubil devet učencev in šolskega varnostnika, v Srbiji odmevajo izjave odvetnice Zore Dobričanin Nikodinović. Gre za eno najbolj znanih srbskih kazenskih odvetnic, ki v primeru zastopa več družin umorjenih otrok in že ves čas postopka javno opozarja na vprašanja odgovornosti, ki po njenem mnenju presegajo zgolj dejanje mladoletnega storilca.

Zora Dobričanin Nikodinović je diplomirala na Pravni fakulteti v Beogradu, v odvetništvu pa deluje že več kot tri desetletja. V preteklosti je sodelovala v nekaterih najodmevnejših kazenskih postopkih v Srbiji, bila članica vodstva Odvetniške zbornice Srbije in predstavnica odvetništva v Državnem svetu tožilcev. V nedavnem nastopu na televiziji je izpostavila več podrobnosti, ki so bile predstavljene med sojenjem. Največ pozornosti je vzbudila njena trditev o nadzorni kameri v stanovanju družine Kecmanović. Po njenih besedah naj bi starši opazili, da je bila kamera v dnevni sobi zatemnjena, vendar naj posnetkov pred tragedijo ne bi pregledali. »Kdo ima kamere v dnevni sobi? Sicer pa so prišli domov in od 1. do 3. maja niso niti enkrat pogledali posnetkov. Če bi jih, bi lahko videli, kaj deček počne, in ga ustavili,« je dejala.

FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Kritike na račun staršev

Odvetnica je javno spregovorila tudi o tem, kar je po njenem mnenju razkrilo samo sojenje. Posebej jo je pretresla izpoved o vsakodnevnem družinskem življenju in odnosih med družinskimi člani. »Ne poznam staršev, ki bi odšli v službo, ne da bi prej pogledali svojega otroka. To je bilo za vse nas zelo težko soočenje s takšnim dejstvom,« je dejala. Po njenih navedbah je postopek odprl tudi vprašanja o digitalnih vsebinah, katerim je bil izpostavljen mladoletnik, pa tudi o odnosu staršev do njegovih interesov. Med dokazi, predstavljenimi na sodišču, so bili tudi posnetki iz strelišča, kjer se je uril v rokovanju z orožjem v prisotnosti očeta. Prav dostop do orožja ostaja eno ključnih vprašanj v celotnem postopku.

Med najbolj odmevnimi deli njenega nastopa je bila tudi kritika očeta Vladimirja Kecmanovića, za katerega je dejala, da ga med sojenjem ni videla pokazati čustev. »Nikoli ni jokal zaradi umorjenih otrok. Razjokal se je, ko je sin omenil njegovo ime in ko je izvedel, da bo sojenje odprto za javnost,« je povedala.

Na sojenju Kosti Kecmanoviću in njegovim staršem. FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Sodba že ta teden

Odvetnica je večkrat poudarila, da primer ni pomemben le za družine žrtev, temveč za celotno družbo. Ob tretji obletnici tragedije je dejala, da je 3. maj postal zgodovinski datum za Srbijo. »Od tistega dne v Srbiji ni več nič enako,« je opozorila in podprla pobude za ustanovitev spominskega centra v čast umorjenim otrokom. V svojih nastopih je večkrat opozorila tudi na pomen zgodnjega prepoznavanja opozorilnih znakov pri otrocih in mladostnikih. Po njenem mnenju bi morali primer obravnavati kot opozorilo celotni družbi, ne zgolj kot izolirano tragedijo. Opozarja, da so obstajale okoliščine, ki bi po njenem mnenju morale sprožiti več pozornosti šole, staršev in pristojnih institucij.

Vladimir Kecmanović je obtožen hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost in zanemarjanja otroka, Miljana Kecmanović pa zanemarjanja mladoletne osebe. Srbsko tožilstvo je za oba zahtevalo najvišje možne kazni in poudarilo, da ne vidi olajševalnih okoliščin. Sodba bo predvidoma izrečena 18. junija.