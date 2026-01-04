Pri južnih sosedih poteku iskanje dveh neznanih žensk, ki sta na novo leto v Lukavcu pri Zagrebu odvrgli sedem pasjih mladičev. Društvo za varstvo živali ANIMALEX je na Facebooku objavilo zapis, v katerem navaja, da se je grozljiv dogodek zgodil okoli 15. ure pri gasilskem domu. Mladiče so naslednji dan našli mrtve.

Objavi je priložen tudi posnetek, na katerem je videti ženski, ki izstopita iz taksija in na tla odložita vrečko. Ljudje, ki bi ju prepoznali, so pozvani, naj informacije posredujejo policiji, ki je bila prav tako obveščena o primeru.

»Ogabno in nehumano«

»Prosim, javite, če veste, za koga gre, saj takšno ogabno in nehumano ravnanje ne bi smelo ostati nekaznovano,« poudarjajo v objavi.

Oseba, ki brez utemeljenega razloga usmrti žival, je po hrvaški zakomodaji lahko obsojena na zaporno kazen do dveh let.