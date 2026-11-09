Oglasila se je razredničarka Jakova (19), ki je umrl pod Triglavom: »Vsi so v šoku in solzah«

Danes so se v srbskem kraju Preljina pri Čačku poslovili od 19-letnega Jakova Vučetića, ki je prejšnji teden tragično umrl med pohodom na Triglav. Njegova smrt je pretresla družino, prijatelje in domačine, ki so več dni upali, da ga bodo slovenski gorski reševalci našli živega. Zdaj se je oglasila še njegova nekdanja razredničarka, ki je o mladeniču spregovorila s solzami v očeh.

»Poznamo ga od malega. Bil je močan, dober, verjel je vase,« je za srbsko tiskovno agencijo RINA povedala Draginja Radovanović, Jakovova nekdanja razredničarka in učiteljica kemije. Kot je pojasnila, si mladenič najverjetneje ni predstavljal, da bi se mu na gori lahko zgodilo kaj tako hudega. »Ne moremo ga obsojati in govoriti, da je sam kriv. Raje recimo, da so bile krive vremenske razmere, ki jih ni pričakoval,« je dejala.

Novica o njegovi smrti je po njenih besedah močno prizadela celoten kraj. »Vsi so obnemeli, vsi so pretreseni, vsi so v solzah. Kaj naj rečem? Poznamo ga od malega, žalost je res velika,« je povedala nekdanja razredničarka.

Danes ga bodo pospremili na zadnjo pot

Jakovov oče Nikola Vučetić, ki je pravoslavni duhovnik v Preljini, je za agencijo RINA potrdil, da bo slovo od njegovega sina potekalo danes v cerkvi svetih Joahima in Ane v Preljini. Žalna liturgija je bila napovedana ob 8. uri, pogrebno bogoslužje pa ob 12. uri. Vodil ga je niški metropolit, ki je tudi upravitelj žičke eparhije, skupaj z drugimi duhovniki.

Od Jakova so se v preteklih dneh poslavljali tudi prijatelji, nekdanji sošolci in člani športnih društev. Domačini so za srbske medije povedali, da je bil vesel mladenič, poln energije in življenja. Radi se ga spominjajo z nasmehom na obrazu, tudi ko se je odpravljal na ribolov. »Rad je imel gore in gora ga je vzela. A temu svetu bi lahko dal še toliko,« so povedali pretreseni krajani.

Zadnji klic z višine približno 1900 metrov

Kot smo že poročali, se je Jakov v soboto, 31. oktobra, odpravil v slovenske gore, naslednji dan pa se je na zahtevnem območju Plemenic pod Triglavom znašel v težavah. Gorskim reševalcem se je zadnjič oglasil v nedeljo, 1. novembra, okoli 19. ure, ko je bil na nadmorski višini približno 1900 metrov. Sporočil jim je, da se mu prazni baterija telefona, in posredoval svoje koordinate. Nato je bila zveza prekinjena. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer, vetra in težko dostopnega terena je bilo iskanje izjemno zahtevno. Reševalci so več dni pregledovali območje, dokler niso 5. novembra našli njegovega trupla.

Po tragičnem razpletu se je oglasil tudi njegov oče, ki se je zahvalil vsem reševalcem in ljudem, ki so molili za Jakovovo rešitev.»Mi smo molili, da bi bil rešen na en način, Gospod pa ga je rešil na drug način,« je med drugim povedal oče Nikola in dodal, da mora družina kljub neizmerni bolečini najti moč za soočenje z izgubo.