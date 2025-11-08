Ognjeni pekel v skladišču zahteval šest življenj, ena oseba v bolnišnici (VIDEO)

V skladišču parfumov v kraju Dilovasi na severozahodu Turčije je v jutranjih urah izbruhnil požar, ki je zahteval šest smrtnih žrtev, so danes sporočile lokalne oblasti in dodale, da so eno osebo hospitalizirali. Požar so gasilci že pogasili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Požar je uničil dve nadstropji skladišča, je razvidno iz fotografij, ki jih je objavil turški kanal NTV. Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Dilovasi, ki leži približno 70 kilometrov od Istanbula, je industrijsko mesto, kjer so številna skladišča in tovarne.