SILOVIT POŽAR

Ognjeni pekel v skladišču zahteval šest življenj, ena oseba v bolnišnici (VIDEO)

Požar je uničil dve nadstropji skladišča.
Požar v Turčiji je zahteval 6 življenj. FOTO: Zajem Zaslona Twitter
Požar v Turčiji je zahteval 6 življenj. FOTO: Zajem Zaslona Twitter
STA, N. P.
 8. 11. 2025 | 12:20
0:49
A+A-

V skladišču parfumov v kraju Dilovasi na severozahodu Turčije je v jutranjih urah izbruhnil požar, ki je zahteval šest smrtnih žrtev, so danes sporočile lokalne oblasti in dodale, da so eno osebo hospitalizirali. Požar so gasilci že pogasili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Požar je uničil dve nadstropji skladišča, je razvidno iz fotografij, ki jih je objavil turški kanal NTV. Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Dilovasi, ki leži približno 70 kilometrov od Istanbula, je industrijsko mesto, kjer so številna skladišča in tovarne.

13:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STAR JE BIL 75 LET

Umrl legendarni filmski režiser, med drugim znan po filmu James Bond

Družina je v izjavi sporočila, da je filmski ustvarjalec umrl mirno v svojem domu.
8. 11. 2025 | 13:40
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
LENTA

Najbolj seksi moški: prvič v zgodovini je naslov osvojil gej

Bralci so izbrali svojega favorita.
8. 11. 2025 | 13:25
13:10
Lifestyle  |  Astro
ENERGIJSKA ZAŠČITA

Naša energija je dragocena, varujmo jo kot največji dar

Ko je notranja svetloba močna, se je tema ne more oprijeti.
8. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
VESNA MILEK V PALESTINI

V našo novinarko uperili avtomatsko orožje (Suzy)

Oddahnili smo si, ko se je novinarka časopisne hiše Delo varno vrnila v domovino po tem, ko je z zgodovinarjem Žigo Smoličem nenapovedano odpotovala v Palestino, da bi nam iz prve roke prenesla zgodbe ljudi pod okupacijo.
8. 11. 2025 | 13:00
12:51
Novice  |  Slovenija
ZNANOST

Veste, kateri državni praznik bomo v Sloveniji prvič praznovali v ponedeljek?

10. november bo odslej prav poseben dan.
8. 11. 2025 | 12:51
12:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SILOVIT POŽAR

Ognjeni pekel v skladišču zahteval šest življenj, ena oseba v bolnišnici (VIDEO)

Požar je uničil dve nadstropji skladišča.
8. 11. 2025 | 12:20

