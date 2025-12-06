Operacija trajala manj kot minuto: »Moteni umi jih kradejo iz semaforjev« (VIDEO)

Hrvaška se čudi bizarnemu posnetku kraje baterij iz semaforja na območju Dalmatinske zagore. Na njem je videti, kako se je avtomobil ob 1.20 ustavil na odseku ceste, na katerem potekajo dela. Sovoznik izstopi iz vozila, pride do semaforja in iz njega vzame baterije.

Operacija je trajala manj kot minuto, nato pa se je neznani storilec vrnil v avto. Voznik je dodal plin in oba sta pobegnila s kraja dogodka.

»Moteni umi jih kradejo«

Tomislav Baran, ki je objavil posnetek na Facebooku, navaja, da so lopovi isto noč baterije ukradli trikrat in da so jih vzeli deset.

»Moteni umi kradejo baterije iz semaforjev, čeprav vedo, v kakšno nevarnost spravljajo vse nas, saj semaforji ne delujejo, odsek pa je zaradi del sam po sebi nevaren,« navaja Baran in dodaja, da je bila policija o primeru obveščena.

Baterije iz semaforjev bi se teoretično lahko znova uporabile za manjše ali srednje velike elektronske naprave ali sisteme, če so v dobrem stanju in če je njihov kapacitet kompatibilen, ob tem navaja Net.hr. Če je torej baterija v dobrem stanju, bi lahko služila kot napajalnik za druge naprave ali sisteme, ki jim ustrezata napetost in kapaciteta – za razsvetljavo, signalizacijo, LED-svetilke, solarno razsvetljavo, manjše gospodinjske aparate in podobno.