UMRLO VEČ KOT 40 LJUDI

Opisal trenutke groze na silvestrovanju: »Videl sem, kako ljudje gorijo od glave do pet, vsak dan sem hodil tja«

Švica žaluje po požaru v Crans Montani.
S. U.
 2. 1. 2026 | 08:07
 2. 1. 2026 | 08:16
5:01
A+A-

»Mislil sem, da je moj mlajši brat notri, zato sem pristopil in poskušal razbiti okno, da bi pomagal ljudem ven, nato pa sem vstopil,« je za BBC povedal osemnajstletni očividec, ki je želel ostati anonimen, potem ko je velik požar na novoletni zabavi v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana večer slavja spremenil v nočno moro. Policija je sporočila, da je v požaru, ki je izbruhnil v baru Le Constellation ob 1.30 v četrtek, umrlo približno 40 ljudi. Dodatnih 115 oseb je bilo poškodovanih, večinoma s hudimi opeklinami. Priča je BBC-ju povedala, da je bil v bližini bara, ko je slišal močno eksplozijo, nato pa se je razširil gost dim. Medtem ko so drugi poskušali pobegniti, je on vstopil in iskal brata. Notri je opisal prizor groze.

Švica žaluje po požaru, v katerem je v silvestrski noči v enem od barov v smučarskem središču Crans Montana umrlo približno 40 ljudi, 115 pa je poškodovanih. V Crans Montani je v četrtek zvečer potekal spominski shod, na katerem se je zbralo približno 400 ljudi, ki so v bližini kraja tragedije polagali rože in prižigali sveče.

»Videl sem ljudi, kako gorijo … Našel sem ljudi, ki so goreli od glave do pet, oblačil niso imeli več,« je dejal in dodal: »Bilo je zelo šokantno.« Njegov brat na srečo ni bil poškodovan. »Vsak dan ta teden sem hodil v ta bar, tisti dan, ko nisem šel, je zgorel,« je povedal. Gasilci in zdravniki so hitro posredovali, on pa je poskušal pomagati, kjer je le mogel, ranjenim je ponujal vodo in oblačila. Le nekaj minut prej so domačini in turisti slavili prihod leta 2026, v enem najbolj obremenjenih prazničnih obdobij za alpska smučarska središča. Le Constellation je velik bar s kapaciteto približno 300 ljudi, razporejen na dveh nadstropjih in terasi, čeprav ni znano, koliko ljudi je bilo prisotnih v trenutku izbruha požara.

Dve Francozinji, Emma in Albane, ki sta bili v baru, ko je izbruhnil požar, sta za francoski BFMTV povedali, da verjameta, da se je ogenj začel, ko je natakarica na nekaj steklenic šampanjca postavila »rojstnodnevne svečke«. »V nekaj sekundah je bil ves strop v ognju. Vse je bilo iz lesa,« sta povedali ter dodali, da so plameni »začeli zelo hitro naraščati«. Evakuacija je bila »zelo težka«, sta dejali, ker je bila pot za pobeg iz prostora, v katerem sta bili, »ozka«, stopnice proti izhodu pa »še ožje«. »Imeli sva veliko srečo,« sta povedali in trdili, da je »okoli 200 ljudi poskušalo v 30 sekundah oditi ven po zelo ozkih stopnicah«. Še en najstnik, ki je bil v baru, je BBC-ju povedal, da je moral poiskati zavetje pred »zidom vročine«, preden mu je uspelo pobegniti po stopnicah. Kljub temu ni mogel ven, zato je poskušal razbiti okno z mizo. Šele ko je s stopalom razbil steklo, mu je uspelo pobegniti živ.

Oddelek intenzivne nege v najbližji bolnišnici se je hitro napolnil, nekatere paciente pa so prepeljali na zdravljenje v Milano v Italiji. Med tistimi, ki so bili priča tragediji, je bil tudi Oleh Paska, ki je Crans-Montano obiskal z ženo in otrokom. Za BBC je povedal, da so novo leto pravkar proslavili v hotelski sobi, približno 50 metrov od bara, ko so zaslišali eksplozije, za katere so sprva mislili, da gre za petarde. Zunaj so slišali nekoga jokati, a so najprej pomislili, da je izbruhnil pretep. »Šele ko so začele prihajati reševalne službe, z različnimi sirenami, ki so napovedovale prihod rešilcev, policije in gasilcev, smo razumeli, da nekaj ni v redu,« je dejal.

Iz Slovenije prihajajo izrazi sožalja zaradi eksplozije v enem od barov v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, v kateri je po zadnjih podatkih umrlo okoli 40 ljudi, 115 pa je poškodovanih. Sožalje so že izrekli predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Daniela iz Milana, ki ima počitniško hišo v vzporedni ulici, je prav tako doživela grozo. Ko se je z možem vračala domov z večerje, je v bližini bara začela vohati dim in na tleh zagledala ožgano jakno. »Ljudje so tekli v vse smeri, kričali in jokali. Videla sem, kako so nekaj ljudi odnašali na nosilih,« je za BBC povedala. »Pristopil mi je mladenič in rekel, da je videl pekel. Stvari, ki jih nikoli ne bo pozabil. Potem pa sem samo obstala.« Ko se je vrnila v svoje stanovanje, je povedala, da so »vso noč slišali krike – bilo je grozno«.

