Oproščen sodelovanja pri umoru novinarke, ki je razkrivala korupcijo: svojci Daphne v solzah

Štiriinštiridesetletni Yorgen Fenech je bil obtožen sodelovanja pri umoru ter kriminalnega združevanja z namenom umora protikorupcijske novinarke. Tožilstvo je trdilo, da je želel odstranitev Daphne Caruane Galizie, ker naj bi nameravala objaviti informacije, ki bi ga lahko obremenile. Fenech je vse očitke zanikal.

Razočaranje svojcev

Na sojenju je porota z osmimi glasovi proti enemu presodila, da ni kriv umora Daphne Caruane Galizie 18. oktobra 2107. Po razglasitvi sodbe so družinski člani umorjene novinarke v polni sodni dvorani v Valletti jokali, medtem ko so Fenechovi svojci odločitev porote pozdravili.

Daphne Caruana Galizia je bila ena najbolj vidnih malteških preiskovalnih novinark. FOTO: Reuters

Družina umorjene je po sodbi opozorila, da sistemske pomanjkljivosti, ki so omogočile njen umor, še vedno niso ustrezno odpravljene. »Trajna pravičnost pomeni, da se nihče ne bi smel nikoli več soočiti z istimi tveganji. Naša država ni zaščitila Daphninega življenja. Dolžna je preprečiti izgubo drugih življenj,« so povedali.

Umor novinarke leta 2017 je sprožil politično krizo na Malti. FOTO: Matthew Mirabelli/Afp

Fenecheva obramba je poskušala odgovornost prevaliti na Keitha Schembrija, nekdanjega vodjo kabineta takratnega premierja Josepha Muscata. Policija je zatrdila, da Schembri nikoli ni bil osumljenec umora, Muscat pa je zaradi političnih posledic afere januarja 2020 odstopil. Neodvisna preiskava je leta 2021 ugotovila, da malteške oblasti pred umorom niso ustrezno zaščitile Caruane Galizie, čeprav je bilo njeno življenje ogroženo.