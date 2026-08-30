Osem let skrival grozljivi zločin, triintridesetletni Avstrijec obsojen na dosmrtni zapor

Na dosmrtno zaporno kazen je bil zaradi umora svojega nekdanjega dekleta Jennifer Scharinger na sodišču v avstrijski prestolnici Dunaj obsojen 33-letni Clemens T. Primer je v naši severni sosedi močno odmeval vse od izginotja 21-letnice, še posebno pa od decembra lani, ko je Clemens T. končno priznal, da je Scharingerjevo umoril že 22. januarja 2018.

A brez matere dekleta primer najverjetneje nikoli ne bi dobil sodnega epiloga. Pri iskanju hčere namreč nikoli ni obupala. Glede na obtožnico je z znancem ustvarila lažni profil na platformi za zmenke in začela klepetati z domnevnim morilcem svoje hčerke. V klepetu je obtoženi podrobno opisal, kako se znebiti trupla, ne da bi pustil kakršne koli sumljive sledi. To pa ga je znova pritegnilo v središče pozornosti organov pregona. Prej je večkrat odločno zanikal kakršno koli vpletenost v umor 21-letnice. Kazenska preiskava zoper njega zaradi suma nezakonitega odvzema prostosti je bila aprila 2019 celo ustavljena.

Jennifer Scharinger je bila umorjena leta 2018. FOTO: Dunajska Policija

Clemens T. je Scharingerjevo ubil v njenem stanovanju 21. januarja 2018 zjutraj. Po zločinu je truplo shranil v zaboj. Sprva ga je pokopal na območju občine Großweikersdorf v avstrijski zvezni državi Spodnja Avstrija. Kasneje je posmrtne ostanke prepeljal v bližino vojaškega vadbišča Allentsteig in tam žensko, ki je odklanjala njegove prošnje, da bi še živela z njim, pokopal. Po priznanju zločina je natančno lokacijo pokopa razkril policistom. Obramba je že napovedala pritožbo na sodbo.