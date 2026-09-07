Osemletnik padel z vrtiljaka: oče ga je skušal rešiti, hudo poškodovanega so ga odpeljali s helikopterjem

Na priljubljenem sejmu Bleiburger Wiesenmarkt v avstrijskem Pliberku na Koroškem je v nedeljo popoldne prišlo do hude nesreče, v kateri je bil poškodovan osemletni deček. Med vožnjo na eni od atrakcij je otrok iz še nepojasnjenih razlogov zdrsnil pod varnostnim drogom in padel z naprave. Njegov oče, ki je bil z njim na atrakciji, ga je skušal pravočasno zadržati, vendar ga ni uspel doseči.

Kot poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung, je do nesreče prišlo med vožnjo, čeprav je bil varnostni drog po dosedanjih ugotovitvah pravilno zaprt. Deček je kljub temu zdrsnil skozi odprtino in padel v globino, nato pa pristal na poti, po kateri so se gibali obiskovalci sejma.

Njegov oče je v trenutku, ko je ugotovil, kaj se dogaja, poskušal sina zadržati in ga potegniti nazaj na varno, vendar je bilo vse skupaj prehitro. Osemletnik je pri padcu utrpel hude poškodbe.

S helikopterjem v bolnišnico

Dečka so na kraju najprej oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem C11 prepeljali v deželno bolnišnico v Celovcu. Njegovo zdravstveno stanje po nesreči ni bilo podrobneje pojasnjeno. Policija je medtem začela preiskavo, s katero želi ugotoviti, kako je lahko otrok zdrsnil pod varnostnim drogom, čeprav je bil ta po dosedanjih ugotovitvah pravilno zaprt.

Preiskovalci so pregledali napravo in opravili tudi razgovore z očividci. Pri pregledu niso ugotovili tehnične napake. Po posvetu z državnim tožilstvom so zato atrakcijo nekaj po 16. uri znova odprli za obiskovalce. Policija bo okoliščine nesreče kljub temu še naprej preiskovala.