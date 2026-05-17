Osvojil dobitek, nato 64-letnik zaradi te napačne poteze ostal brez vsega

Neprevidna objava na družbenih omrežjih je 64-letnika iz okolice Slatine stala dobitka v višini 817 evrov. Kot je sporočila policija, je moški v sredo v športni stavnici vplačal 500 evrov na športni dogodek in zadel. Naslednji dan je nato na družbenem omrežju objavil fotografijo dobitnega listka, ne sluteč, da si s tem lahko nakoplje resne težave, navajajo hrvaški mediji.

Na fotografiji so bili namreč vidni podatki, potrebni za izplačilo dobitka.

Ko je kasneje odšel v stavnico, da bi dvignil denar, ga je pričakalo neprijetno presenečenje – povedali so mu, da je bil dobitek prek interneta že izplačan in da listek ne velja več.

Kaznivo dejanje računalniške goljufije

Policija sumi, da gre za kaznivo dejanje računalniške goljufije, ter išče neznanega storilca. O vsem bo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo.

Policija ob tem opozarja prebivalce, naj bodo pri objavljanju fotografij na družbenih omrežjih še posebej previdni, zlasti če so na njih vidni črtne kode, QR-kode, serijske številke ali drugi podatki, ki jih je mogoče zlorabiti.