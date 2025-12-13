Otoška država na kolenih: Več kot tisoč mrtvih, 1,2 milijona brez doma (VIDEO)

Poplave in zemeljski plazovi, ki so v zadnjih tednih prizadeli indonezijski otok Sumatra, so po danes objavljenih podatkih terjali 1003 življenja, 218 oseb pa še pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več kot 5400 ljudi je poškodovanih, 1,2 milijona ljudi pa je nastanjenih v začasnih zatočiščih. Po poročanju lokalnih oblasti je poškodovanih okoli 1200 javnih stavb, 219 zdravstvenih ustanov, 581 izobraževalnih ustanov, 434 verskih zgradb, 290 poslovnih zgradb in 145 mostov. Stroški obnove bi lahko znašali 3,1 milijarde dolarjev.

Pozor, posnetek ni za občutljive.

Prebivalka stoji ob svojih rešenih stvareh po hudourniških poplavah, ki so sledile ciklonu Ditwah: na tleh so razmetani osebni predmeti, za njo pa se vidijo posledice opustošenja. FOTO: Ishara S. Kodikara Afp

Indonezijska vlada je deležna kritike, ker ni razglasila stanja naravne nesreče, kar bi omogočilo hitrejšo pomoč in boljšo koordinacijo. Indonezija prav tako ni zaprosila za mednarodno pomoč. Indonezijski predsednik Prabowo Subianto, ki je danes obiskal prizadeta območja, je sporočil, da so razmere dobre, zagotovljene storitve ustrezne, zaloge hrane pa zadostne. Na najbolj odmaknjenih območjih si še vedno prizadevajo za ponovno odprtje cest, je dejal. Tropsko neurje in monsunsko deževje, ki so povzročili poplave in zemeljske plazove, so v zadnjih tednih terjali smrtne žrtve tudi na Šrilanki, na Tajskem, v Maleziji in v Vietnamu.

Delavci obnavljajo poškodovano železniško progo v bližini območja, ki ga je prizadel zemeljski plaz po ciklonu Ditwah. FOTO: Ishara S. Kodikara Afp