Otroci bi morali na izlet z avtobusom, nato šok

Policija je pri Zaprešiću v sredo preprečila odhod otrok na izlet z avtobusom, ki ni izpolnjeval osnovnih zakonskih pogojev za udeležbo v prometu. Na zahtevo vzgojno-izobraževalnega zavoda so policisti Policijske postaje Zaprešić opravili preventivni nadzor avtobusa z zagrebškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 69-letni voznik in s katerim bi morali otroke prepeljati na načrtovani izlet.

Prometno dovoljenje poteklo, zavarovalna polica neveljavna

Med nadzorom je bilo ugotovljeno, da je prometno dovoljenje za avtobus poteklo že v začetku februarja, torej več kot 15 dni pred nadzorom. Poleg tega avtobus ni imel veljavne police obveznega zavarovanja v prometu.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je policija prepovedala nadaljnji prevoz otrok, avtobus izločila iz prometa in začasno odvzela registrske tablice.

Zoper voznika in lastnika avtobusa je policija podala poročila o storjenih prekrških zaradi kršitve Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

Da bi učenci vendarle varno odšli na načrtovani izlet, je bil zanje organiziran prevoz z drugim avtobusom.