»Otroci morilci« vse bolj priljubljeni v srbskih klanih, pripravljeni ubijati tudi za 1.000 evrov

Srbijo je v preteklih dneh pretresla novica, da je za ranitev lastnika restavracije »Džeri« G. S. osumljen 24-letni M. D., vendar še bolj skrbi dejstvo, da »otroci morilci« postajajo vse bolj priljubljeno sredstvo za obračunavanje kriminalnih klanov. Po neuradnih informacijah, do katerih je prišel Informer, je »vračarski klan« za M. D. (24) najel stanovanje v bližini restavracije na Novem Beogradu in mu obljubil 100.000 evrov, če ubije lastnika znane beograjske restavracije. Prav ta primer je znova odprl srhljivo temo, na katero strokovnjaki opozarjajo že leta – da kriminalni klani za umore in mafijske obračune vse pogosteje najemajo mladoletnike in zelo mlade ljudi.

Včeraj se je na Višjem sodišču v Beogradu začelo sojenje 21-letnemu Nikoli Babiću, obtoženemu hudega umora 24-letnega Ivana Aleksića v središču Beograda. Po obtožnici sta Babić in mladoletni B. R. 6. junija 2025 pripravila zasedo pred kavarno. Babić je streljal s pištolo M-57, mladoletnik pa z revolverjem. Ivana Aleksića je zadelo več strelov, med drugim tudi strel v glavo, ki mu je uničil možgansko tkivo. Uspelo mu je zagnati vozilo Range Rover in odpeljati, vendar je po nekaj deset metrih izgubil nadzor ter trčil v vozilo mestnega prevoza, kjer je umrl na kraju dogodka.

Po navedbah varnostnih strokovnjakov klani danes ne uporabljajo več le »profesionalcev«, temveč tudi mladoletnike in mlajše osebe brez resnejših kazenskih evidenc, navijače in problematične najstnike, ki jih je mogoče zlahka zmanipulirati z denarjem, statusom in zgodbami o hitrem vzponu v podzemlju. Da gre za resen trend, kažejo tudi številni primeri iz preteklih let.

Visoka statistika

Statistika iz leta 2023 kaže, da je kar 26 mladoletnikov zagrešilo umor. Šest umorov se je zgodilo na območju Novega Sada, štirje v Beogradu, po dva v Zrenjaninu, Jagodini in Novem Pazarju ter po eden v Smederevu, Nišu in Vranju. Tri hude umore so zagrešili mladoletniki v Novem Sadu, po enega pa v Požarevcu, Zrenjaninu, Nišu in Negotinu.

Javnost je ostala v šoku tudi po umoru Luke Žižića, lastnika kavarne »Ritual« na Novem Beogradu, ki ga je leta 2022 sredi lokala ubil zamaskirani napadalec. Za zločin je bil pozneje obsojen Stefan Milašinović, ki je imel v času umora komaj 24 let. Preiskava je pokazala, da je bila likvidacija skrbno organizirana, mediji pa so pisali, da so mladi izvrševalci danes pripravljeni ubijati tudi za razmeroma majhne vsote denarja, celo za 1.000 evrov.

Eden od primerov, ki je dolga leta pretresal Srbijo, je bil tudi umor v Rakovici leta 2022, ko je mladenič z masko Gavrila Principa na obrazu do smrti zabodel vrstnika Aleksandra Tatalovića. Morilec Damjan Gvozdenović je imel ob storitvi zločina le 23 let.

Pogosto sploh ne vedo, kdo je pravi naročnik umora

Kriminologi opozarjajo, da se novačenje mladoletnikov večinoma začne prek navijaških skupin, drobnega kriminala, drog in nasilnih uličnih skupin. Mladi najprej dobijo manjše naloge, nato pa jih kriminalci postopoma potegnejo v resna kazniva dejanja. Nekoč so likvidacije izvajali ljudje iz podzemlja, ki so bili leta v kriminalu. Danes klani najemajo mladoletnike, ki jih lahko zlahka zamenjajo in ki pogosto sploh ne vedo, kdo je pravi naročnik umora.

Posebej skrb vzbujajoče je dejstvo, da so storilci najhujših zločinov danes vse mlajši. V več preiskavah v Srbiji in regiji so se kot neposredni izvajalci streljanj, zased in mafijskih obračunov pojavljali najstniki, stari 16 in 17 let.

Eden zadnjih primerov, ki je pretresel Srbijo, je 16-letnik, ki je poskušal ubiti prijatelja Nenada Alajbegovića Alibega, bivšega vodje Partizanove navijaške skupine 'Prepovedani'. Mladoletnik je vstopil v polno restavracijo, se sprehajal med gosti, nato pa stopil za hrbet 30-letnemu N. K. in vanj izstrelil osem nabojev. Hladnokrvno je streljal nanj tudi potem, ko je ranjeni moški že ležal na tleh.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da kriminalne skupine izbirajo mladoletnike, ker prejemajo milejše kazni, so manj sumljivi policiji in jih je lažje nadzorovati. Za klane so to »potrošni vojaki«. Če jih aretirajo, naročniki ostanejo zaščiteni. Zadnji primer ranitve lastnika restavracije »Džeri« je znova pokazal, kako globoko kriminalne skupine posegajo med mlajšo populacijo in jo spreminjajo v orodje za najhujše zločine, poroča Informer.rs.