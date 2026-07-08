Otrok (1) utonil v bazenu pred družinsko hišo: policija in reševalci nemudoma odhiteli na kraj tragedije

Policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 20.30, na kraj pa je takoj prihitela ekipa nujne medicinske pomoči. Kljub hitremu posredovanju otroku niso mogli več pomagati in je umrl. O dogodku je bilo obveščeno Županijsko državno tožilstvo v Splitu, ki bo skupaj s policijo preiskalo vse okoliščine nesreče.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev gre za družino, ki živi v naselju v bližini Imotskega in ima ob hiši bazen. Kako se je deček znašel sam v vodi in kako natančno je prišlo do utopitve, za zdaj še ni znano. Tragedija je pretresla celotno Imotsko krajino. Sosedje so za medije povedali, da gre za družino z več otroki, ki je bila znana tudi po svoji humanitarni dejavnosti in pomoči prebivalcem Petrinje po uničujočem potresu.

Strokovnjaki opozarjajo: otroci se utapljajo tiho

Tragični dogodek je znova opozoril na nevarnosti bazenov ob družinskih hišah in počitniških objektih. Strokovnjaki poudarjajo, da se majhni otroci v resničnem življenju največkrat utapljajo brez kričanja ali klicev na pomoč, pogosto v manj kot minuti. Zato svetujejo, da mora biti odrasla oseba, kadar je majhen otrok v vodi ali ob njej, ves čas na dosegu roke. Če se otrok kopa v bazenu ali morju, mora biti odrasel z njim v vodi. Nadzora nad majhnim otrokom ne bi smeli prepuščati sorojencem, mlajšim od 16 let.

Pediatri opozarjajo tudi, da ni dovolj zgolj sedeti v bližini otroka. Odrasla oseba mora biti z njim v neposrednem stiku in ga ves čas aktivno spremljati, saj je za tragedijo lahko dovolj že nekaj trenutkov nepazljivosti.

Strokovnjaki priporočajo tudi, da so domači bazeni z vseh štirih strani zaščiteni z ograjo, visoko najmanj 120 centimetrov, z vrati, ki se odpirajo navzven in imajo zaklep zunaj dosega otrok. Kot dodatno varovalo svetujejo tudi namestitev alarmov, ki zaznajo gibanje vode.

Najpomembnejši nasveti strokovnjakov: majhnega otroka ob vodi nikoli ne puščajte brez neposrednega nadzora; odrasla oseba naj bo vedno na dosegu roke oziroma skupaj z otrokom v vodi; nadzora ne prepuščajte mladoletnim sorojencem; bazen zaščitite z ustrezno ograjo in varnostnimi vrati.