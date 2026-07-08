Otrok (1) utonil v bazenu pred družinsko hišo: policija in reševalci nemudoma odhiteli na kraj tragedije

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Policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 20.30, na kraj pa je takoj prihitela ekipa nujne medicinske pomoči. Kljub hitremu posredovanju otroku niso mogli več pomagati in je umrl. O dogodku je bilo obveščeno Županijsko državno tožilstvo v Splitu, ki bo skupaj s policijo preiskalo vse okoliščine nesreče.
Po neuradnih informacijah hrvaških medijev gre za družino, ki živi v naselju v bližini Imotskega in ima ob hiši bazen. Kako se je deček znašel sam v vodi in kako natančno je prišlo do utopitve, za zdaj še ni znano. Tragedija je pretresla celotno Imotsko krajino. Sosedje so za medije povedali, da gre za družino z več otroki, ki je bila znana tudi po svoji humanitarni dejavnosti in pomoči prebivalcem Petrinje po uničujočem potresu.
Tragični dogodek je znova opozoril na nevarnosti bazenov ob družinskih hišah in počitniških objektih. Strokovnjaki poudarjajo, da se majhni otroci v resničnem življenju največkrat utapljajo brez kričanja ali klicev na pomoč, pogosto v manj kot minuti. Zato svetujejo, da mora biti odrasla oseba, kadar je majhen otrok v vodi ali ob njej, ves čas na dosegu roke. Če se otrok kopa v bazenu ali morju, mora biti odrasel z njim v vodi. Nadzora nad majhnim otrokom ne bi smeli prepuščati sorojencem, mlajšim od 16 let.
Pediatri opozarjajo tudi, da ni dovolj zgolj sedeti v bližini otroka. Odrasla oseba mora biti z njim v neposrednem stiku in ga ves čas aktivno spremljati, saj je za tragedijo lahko dovolj že nekaj trenutkov nepazljivosti.
Strokovnjaki priporočajo tudi, da so domači bazeni z vseh štirih strani zaščiteni z ograjo, visoko najmanj 120 centimetrov, z vrati, ki se odpirajo navzven in imajo zaklep zunaj dosega otrok. Kot dodatno varovalo svetujejo tudi namestitev alarmov, ki zaznajo gibanje vode.
Najpomembnejši nasveti strokovnjakov: majhnega otroka ob vodi nikoli ne puščajte brez neposrednega nadzora; odrasla oseba naj bo vedno na dosegu roke oziroma skupaj z otrokom v vodi; nadzora ne prepuščajte mladoletnim sorojencem; bazen zaščitite z ustrezno ograjo in varnostnimi vrati.