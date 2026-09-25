Otroka poimenovali Dior in Al Capone, v zapor pa z Guccijem: razkošje srhljivega klana Hamidović (VIDEO)

Za bleščečimi oblačili prestižnih znamk, hoteli s petimi zvezdicami in dragimi avtomobili se je po ugotovitvah francoskih preiskovalcev skrivala precej temnejša zgodba. Klan Hamidović, družina po rodu iz Bosne in Hercegovine, naj bi več let izkoriščal otroke, predvsem deklice, ki so morale že pri desetih letih krasti po pariškem metroju in turističnih znamenitostih. Nekateri člani družine so del leta preživljali tudi v Puli.

V središču mreže je bil 48-letni Roberto Hamidović, ki ga je pariško sodišče zaradi trgovine z ljudmi obsodilo na osem let zapora in denarno kazen v višini 500.000 evrov. Policija ocenjuje, da so mladoletni žeparji klanu vsak dan prinesli povprečno okoli 25.000 evrov. Med njimi so bile predvsem deklice, nekatere stare komaj deset let, je navedel The Guardian.

Če niso ukradli dovolj, je sledilo nasilje

Na sodišču so razkrili tudi pretresljive podrobnosti življenja otrok. Če niso prinesli dovolj denarja, naj bi jih pretepali, opekli ali spolno zlorabljali. Otroci so prebivali v poceni hotelih in zanemarjenih zgradbah, odrasli člani družine pa so medtem nosili dizajnerska oblačila, jedli v dragih restavracijah, bivali v prestižnih hotelih, vozili luksuzne avtomobile in zapravljali denar v igralnicah.

Preiskovalci opisujejo strogo družinsko hierarhijo, v kateri so moški nadzorovali denar in razporejali ljudi, ženske in deklice pa so pošiljali na ulice, v metro in na turistične točke. Skupine od šest do devet otrok naj bi vsakodnevno odhajale v pariški metro, Disneyland Paris in na letališče Charles de Gaulle, kjer so bile njihove tarče predvsem tuji turisti.

Po navedbah francoskega tožilstva so otrokom naročali tudi, naj policistom povedo, da so stari 12 let. Tako so se predstavljali kot mlajši od francoske meje kazenske odgovornosti in jih je morala policija izpustiti.

Sin odraščal pri babici, pozneje nadziral žeparje

Pomembno vlogo v mlajši generaciji naj bi imel Robertov 22-letni sin Roberto Hamidović mlajši z vzdevkom Gony. Otroštvo je preživel pri babici v Rimu, že kot otrok pa naj bi prosil in kradel. Pri 14 letih je odšel v Francijo in se pozneje povzpel v družinski hierarhiji. Preiskovalci trdijo, da je v očetovem imenu nadziral skupine žeparjev ter jim med drugim naročal taksije za prevoz po Parizu. Gony je v priporu že približno dve leti. Tudi za zapahi naj bi ohranil svojo navezanost na drage znamke, saj je s seboj prinesel Guccijevo trenirko. S soprogo Alessandro, ki jo je spoznal med krajo, imata sina z nenavadnim imenom Al Capone, za katerega naj bi v Bosni in Hercegovini skrbela varuška. Njegov sorodnik Lolé Hamidović pa je svojo najstarejšo hčer poimenoval Dior.

V hotelski sobi Gucci, Ferragamo in tisoči evrov

Ko so Loléja marca 2024 prijeli v hotelski sobi, so policisti po navedbah Dnevnika.hr našli oblačila in modne dodatke znamk Alexander McQueen, Ferragamo in Gucci ter približno 5000 evrov v različnih valutah.

Tak način delovanja v družini sicer ni nov. Robertov stric Fehim Hamidović je bil pred leti prav tako obsojen zaradi organiziranja mreže mladih žeparic. Preiskovalci so ugotovili, da je samo leta 2009 razpolagal z okoli 1,9 milijona evrov. Leta 2013 je bil v Franciji obsojen na sedem let zapora, vendar mreža po njegovem padcu ni izginila.