Otroka raje ubila, kot skrbništvo delila z očetom: triletno deklico zabodla do smrti, nato pa sama poklicala pomoč

V italijanskem mestu Tortona v deželi Piemont preiskujejo pretresljivo smrt komaj triletne deklice, ki so jo v noči na petek, 23. oktobra, našli mrtvo v stanovanju. Po ugotovitvah preiskovalcev je umrla zaradi vbodnih ran, za njeno smrt pa sumijo lastno mater. Primer je še toliko bolj pretresljiv zaradi dogajanja tik pred tragedijo, saj je sodišče le nekaj ur prej odločilo, da mora deklica znova začeti obiskovati očeta.

Deklica Alessandra Lucia je živela z materjo Viktorijo Timofeevo, rusko državljanko, v socialnem stanovanju v ulici Via Baluardo v zgodovinskem središču Tortone. Okoli 1.38 ponoči so na kraj prihiteli karabinjerji in reševalci. Po navedbah materine odvetnice je številko za klic v sili 112 poklicala kar ženska sama. Ko so vstopili v stanovanje, deklici ni bilo več pomoči. Po prvih ugotovitvah naj bi jo mati zabodla s kuhinjskim nožem. V stanovanju je bila takrat samo še ona. Žensko so pridržali, po zaslišanju na državnem tožilstvu pa odpeljali v zapor v Vercelliju.

Le nekaj ur pred tragedijo odločitev o stikih z očetom

Preiskovalci za zdaj posebno pozornost namenjajo dogodkom, ki so se odvili v četrtek, 22. oktobra, torej na dan pred dekličino smrtjo. Na sodišču v Alessandrii je namreč potekala obravnava v postopku urejanja skrbništva nad deklico. Njen oče, 56-letni Luigi Generale, je po razhodu z materjo poskušal ponovno vzpostaviti redne stike s hčerko. Sodišče je po navedbah njegovih odvetnikov odločilo, da bosta starša imela skupno skrbništvo, nemudoma pa naj bi se znova začeli tudi očetovi stiki z deklico. Odrejena je bila še strokovna ocena starševskih sposobnosti obeh. Le nekaj ur pozneje je bila Alessandra Lucia mrtva.

Ali je odločitev sodišča povezana z dejanjem, preiskovalci še ugotavljajo. Morebitni motiv uradno ni potrjen.

V stanovanju našli zapis v ruščini

Po navedbah odvetnice osumljene Federice Tartara naj bi ženska po domnevnem napadu na hčer poskušala vzeti življenje tudi sebi. Preiskovalci so v stanovanju našli tudi rokopis v ruskem jeziku, ki bi lahko pomagal razjasniti dogajanje. Odvetnica je pojasnila, da njena stranka ni v stanju, v katerem bi lahko sodelovala pri zaslišanju. Med sobotno obravnavo pred preiskovalnim sodnikom zato ni odgovarjala na vprašanja. Opozorila je na težke družinske razmere, osamljenost in dolgotrajen spor med staršema glede otroka. Kot je pojasnila, ženska slabo govori italijansko, zato pri njunih pogovorih potrebuje tolmača.

Sodnik Riccardo Ghio je 24. oktobra potrdil njeno pridržanje in odredil nadaljnji pripor.

Oče deklice je povsem strt

Danes, 26. oktobra, se je za italijansko tiskovno agencijo oglasil tudi odvetnik dekličinega očeta Lorenzo Bianchi. Povedal je, da je njegov klient po smrti hčerke povsem obupan in da zaradi tega, kar se je zgodilo, ne najde miru. Pojasnil je, da četrtkova obravnava ni nakazovala prihajajoče tragedije. Čeprav so bili odnosi med nekdanjima partnerjema napeti, je ocenil, da je bil izid obravnave za obe strani konstruktiven. Očetova odvetnika sta se odzvala tudi na poročanje o domnevnem nasilju v družini. Mati je v preteklosti nekdanjega partnerja prijavila zaradi nasilja, vendar je tožilstvo februarja 2025 predlagalo ustavitev postopka.

Po pojasnilih očetovih odvetnikov proti njemu nikoli ni veljala sodna prepoved stikov s hčerko. Trdita tudi, da mu je srečanja z deklico preprečevala mati. To so navedbe njegove pravne obrambe. Mati in deklica sta bili zaradi težkih finančnih in stanovanjskih razmer vključeni v program socialne pomoči. Pred preselitvijo v Tortono sta prebivali tudi v zaščiteni nastanitvi v Vogheri. Socialne službe so družini zagotavljale podporo in poskušale pomagati pri urejanju odnosov med staršema.

Po njihovih navedbah med obravnavami niso zaznale vedenja matere, ki bi napovedovalo tako tragičen razplet. Dogodek je pretresel tudi lokalno skupnost. Župan Tortone Federico Chiodi je potrdil, da so pristojne službe poznale težke življenjske razmere družine, vendar nič ni kazalo na neposredno nevarnost za deklico.