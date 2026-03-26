DOLGOLETNA ZAPORNA KAZEN

Otrokom prodajala fentanil v obliki bombonov: zasegli toliko droge, da bi lahko pobila skoraj 80.000 ljudi

Preiskava je razkrila, da je posle vodila skupaj z možem, medtem ko je z drogami rokovala celo v prisotnosti svojega dojenčka.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaja Grozina
 26. 3. 2026 | 09:00
2:11
Na sodišču v ameriški zvezni državi Florida so izrekli 60-letno zaporno kazen 32-letni Renee Stephens, ki je bila decembra 2025 spoznana za krivo trgovine z izjemno nevarnim opioidom fentanilom. Primer je pretresel javnost predvsem zaradi načina distribucije drog – obsojenka je prepovedane substance skrivala v izdelkih, namenjenih otrokom, poroča True Crime News.

Preiskava, ki jo je vodil floridski oddelek za kazenski pregon (FDLE), se je začela avgusta 2023. Tajni agenti so v okviru nadzorovanih odkupov večkrat stopili v stik z osumljenko. V enem izmed primerov naj bi Stephensova med rokovanjem s fentanilom celo držala svojega dojenčka, kar je še dodatno zaostrilo obtožbe.

Ob hišni preiskavi 11. decembra 2023 so organi pregona zasegli večjo količino prepovedanih substanc, med drugim marihuano, približno 100 tablet fentanila, 153 gramov te smrtonosne droge ter 63 paketov užitnih izdelkov z dodatkom marihuane. Ti so bili zasnovani tako, da so posnemali priljubljene prigrizke, kot so čips in sladkarije, kar je po navedbah preiskovalcev predstavljalo posebno tveganje za otroke.

Stephensova je bila v svoji soseski znana pod vzdevkom »candy lady«, saj naj bi prav otrokom prodajala omenjene izdelke. Preiskovalci so ugotovili tudi, da je pri organizaciji poslov sodelovala s svojim možem, ki je bil v času kaznivih dejanj že zaprt. Tudi njega so oblasti obtožile trgovine s fentanilom. Po poročanju lokalnih medijev je količina zaseženega fentanila zadostovala za potencialno smrt skoraj 80.000 ljudi, kar ponazarja razsežnost primera. Ob izreku kazni 24. marca je floridski pravosodni minister James Uthmeier poudaril resnost dejanj: »Ta par ni le služil z razpečevanjem strupa v naših skupnostih, temveč je to počel tudi v prisotnosti mladega, ranljivega otroka.«

