Padla nova sodba za starša Koste K.: sodišče jima je izreklo visoko zaporno kazen (FOTO)

Višje sodišče v Beogradu je danes v ponovljenem postopku izreklo novo prvostopenjsko sodbo Vladimirju in Miljani Kecmanović, staršema Koste, ki je 3. maja 2023 v Osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu ubil devet učencev in šolskega varnostnika ter ranil več oseb. S tem se je zaključil ponovljeni postopek, ki ga je odredilo pritožbeno sodišče po razveljavitvi prejšnje sodbe zaradi ugotovljenih procesnih kršitev in pomanjkljivosti v obrazložitvi. Prvotno je bil Vladimir Kecmanović obsojen na štirinajst let in pol, Miljana Kecmanović pa na tri leta zaporne kazni, vendar je bilo treba o zadevi ponovno odločati.

Obramba vztrajala, da ni dovolj dokazov

Tožilstvo je tudi v ponovljenem postopku vztrajalo pri najstrožjih kaznih. Za Vladimirja Kecmanovića je zahtevalo enotno kazen štirinajst let in enajst mesecev zapora zaradi hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost ter zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe, za Miljano Kecmanović pa najvišjo predvideno kazen treh let zapora zaradi zanemarjanja mladoletne osebe. Tožilci so poudarjali, da pri obtoženih ne vidijo olajševalnih okoliščin in da so njuni starševski prepusti pomembno prispevali k tragediji, ki je pretresla Srbijo.

Obramba je po drugi strani vztrajala, da starša nista mogla predvideti dejanja svojega sina in da za njuno kazensko odgovornost ni dovolj dokazov. Vladimir Kecmanović je v zaključni besedi dejal, da bo breme tragedije nosil do konca življenja, vendar je hkrati vztrajal, da ne on ne njegova žena nista mogla vedeti, kaj se dogaja v glavi njunega sina. Miljana Kecmanović je poudarila, da kot mati čuti moralno odgovornost za dejanje svojega otroka, ne pa tudi kazenske.

FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

V preteklosti naj bi bil že napoten na psihiatrično zdravljenje

Sojenje je v javnosti vzbudilo izjemno zanimanje tudi zaradi številnih podrobnosti, ki so prišle na dan med postopkom. Tožilstvo in pooblaščenci družin žrtev so opozarjali na domnevne pomanjkljivosti v vzgoji, pritisk na otrokovo uspešnost, dostop do orožja in opozorilne znake, ki po njihovem mnenju niso bili pravočasno prepoznani. Med najbolj pretresljivimi trenutki postopka so bila pričanja družin žrtev, ki so poudarjale, da sodni postopek ni boj za vrnitev preteklosti, temveč prizadevanje, da bi preprečili podobne tragedije v prihodnje.

FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Tik pred izrekom sodbe je za televizijo Una spregovorila tudi Ninela Radičević, mati ene od ubitih deklic. Njene besede so znova opozorile na vprašanje odgovornosti staršev. Dejala je, da je imel Kosta Kecmanović že leta 2017 težave, zaradi katerih naj bi prejel napotnico za bolnišnično psihiatrično zdravljenje, vendar starši po njenih besedah opozoril niso upoštevali. »Namesto tega so ga še naprej vozili na strelišče in ga učili streljati. Hiša je bila polna orožja, do katerega so imeli dostop tudi otroci,« je dejala. Ob tem je poudarila, da namen postopka ni maščevanje, temveč ugotavljanje odgovornosti za dejanja, ki se očitajo staršema. Radičevićeva je pretresla tudi z osebno izpovedjo o izgubi hčerke. »Moja hči bi danes opravljala sprejemni izpit za vpis v srednjo šolo,« je dejala skozi solze in tako znova spomnila na življenja, ki jih je tragedija v beograjski osnovni šoli za vedno prekinila.

FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Pokol v osnovni šoli Vladislav Ribnikar velja za enega najhujših zločinov v sodobni zgodovini Srbije. Trinajstletni učenec je 3. maja 2023 z dvema očetovima pištolama med poukom ubil devet sošolcev in šolskega varnostnika ter ranil še pet učencev in učiteljico zgodovine. Ker v času dejanja še ni dopolnil 14 let, po srbskem kazenskem pravu ni kazensko odgovoren. Preiskava je pokazala, da je orožje pripadalo njegovemu očetu, deček pa je pred napadom obiskoval strelski klub. Današnja odločitev še ni pravnomočna. Tako tožilstvo kot obramba imata pravico do pritožbe, zato bo o enem najbolj odmevnih sodnih postopkov v regiji v prihodnje ponovno odločalo tudi pritožbeno sodišče.

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