Panika na osnovni šoli! Učenec našel listek z grožnjo, starši v strahu

Na eni izmed osnovnih šol v Beogradu je zavladal preplah. Minuli petek je tam namreč učenec našel list papirja z grozilno vsebino, o čemer je bila takoj obveščena policija, poroča Blic. Po neuradnih informacijah Blica sta omenjena šola in policija sprejeli ukrepe v okviru svojih pristojnosti, večje število otrok pa je danes ostalo doma. Na šoli za zdaj tega dogodka niso želeli komentirati. Neimenovani vir je za Blic povedal, da je v okolici šole danes poostreno varovanje. V bližini naj bi bile tri policijske patrulje, od tega ena neprestano v okolici šole. Vključili naj bi tudi vse kamere, ki pokrivajo šolsko območje.

To pa ni bil edini tovrstni incident v srbski prestolnici v zadnjih dneh. Na tamkajšnji tehnični srednji šoli so zjutraj evakuirali vse dijake, saj naj bi nekdo pristojne obvestil o podtaknjeni bombi v šolskih prostorih. Policija je pregledala območje in tekom dopoldneva zaključila, da nevarnosti ni.