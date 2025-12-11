Panika po ruskem napadu v Černobilu: zaščitna kupola ne deluje več v polnem obsegu

Zaščitni obok v obliki ogromne jeklene kupole, ki je bil postavljen nad uničeni reaktor št. 4 znane černobilske jedrske elektrarne, je bil februarja poškodovan v napadu z dronom. Struktura, ki je bila dokončana leta 2019 v okviru evropske pobude in stala približno 1,5 milijarde evrov, je bila zasnovana kot dodatna zaščita za zamejevanje ostankov radioaktivnega sevanja po katastrofi iz leta 1986.

Agencija je ugotovila, da je padec drona in požar, ki mu je sledil, poškodoval zunanjo oblogo ščita, zaradi česar struktura ne more več učinkovito zadrževati radioaktivnih materialov. Nosilne konstrukcije sicer niso trajno poškodovane, poškodovan pa je bil nadzorni sistem, zato uhajanje sevanja ni bilo zabeleženo takoj.

Kaj to pomeni za varnost Evrope

Pristojni izjavljajo, da so bila sicer izvedena začasna popravila, a bo nujna celovita in pravočasna obnova celotne strukture. To vključuje dodatno zaščito pred vlago, nadzor korozije in seveda posodobitev sistemov nadzora. Čeprav trenutno ni izdanih opozoril o povečanem izhajanju sevanja ali uhajanju drugih radioaktivnih snovi, strokovnjaki opozarjajo, da poškodovana struktura predstavlja tveganje za hitro degradacijo stanja, če ukrepi ne bodo izvedeni pravočasno.