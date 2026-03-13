Panika v prestolnici: po obvestilu so takoj izpraznili šolo in zgradbo mestne uprave

Na zagrebški mestni upravi so dopoldne prejeli obvestilo o domnevno podtaknjeni eksplozivni napravi, zaradi česar so evakuirali vse, ki so bili v zgradbi, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT potrdila policija.

Zaradi obvestila o morebitni eksplozivni napravi so danes evakuirali tudi osebje in učence iz osnovne šole v zagrebškem naselju Jelkovec. Policija je šolske prostore že pregledala in eksplozivne naprave niso našli, zato so po navedbah šole popoldne nadaljevali pouk. Takšna obvestila sicer niso nekaj novega, saj se večkrat pojavijo (tudi pri nas so se), a k sreči se pogosto izkaže, da so grožnje lažne. Je pa seveda bolje tudi takšna obvestila jemati resno, saj bi bila lahko tragedija velika, v kolikor se grožnje ne bi izkazale za lažne.