Panika v Nemčiji! Streljanje na srednji šoli, poročajo o ranjenih (VIDEO)

V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Schongau v nemški zvezni deželi Bavarski sta bili ranjeni najmanj dve osebi.

Resnost njunih poškodb še ni znana. Policija je 16-letnega osumljenega napadov že aretirala.

Policija sumi, da je pri napadih šlo za načrtni poboj

Policija in reševalne službe so obvestilo o streljanju prejele okoli 12.50. Domneva se, da se je napad zgodil delno na šolskem območju in delno nedaleč od šole, poroča BR24. Po informacijah časnika Bild pa naj bi bilo več ljudi zabodenih. Predstavnik policije je dejal, da obstajajo močni znaki, da je šlo za množično streljanje.

Schongau je majhno mesto na bregu reke Lech v južnonemški zvezni deželi Bavarski in šteje več kot 12.000 prebivalcev.