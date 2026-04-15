Partnerici (39) ponudil, naj »potegne tri črte«, umrla je

Gre za moškega z začetnicama I. D., ki ga policija sumi, da je v nedeljo v stanovanju na Reki na Hrvaškem svoji 39-letni partnerici ponudil v uživanje sintetično drogo, zaradi katere naj bi umrla, poroča portal Burin. Po aretaciji in kriminalistični preiskavi, ki je potekala v sodelovanju z reškim tožilstvom, so zoper njega vložili posebno poročilo zaradi suma kaznivega dejanja omogočanja uživanja drog s smrtnim izidom.

Kljub temu tožilstvo v tej fazi postopka ni predlagalo odreditve preiskovalnega pripora, zato so 39-letnika izpustili na prostost.

Kot neuradno poroča portal Burin, mu niso odredili niti varnostnih ukrepov.

Droga usodna za 39-letnico

Tragedija se je zgodila v nedeljo popoldne v središču Reke. Po neuradnih informacijah, do katerih je prišel Burin, je osumljeni partnerici ponudil amfetamin oziroma spid.

Domnevno ji je predlagal, naj »potegne tri črte«, nato pa ji je postalo slabo. Kljub poskusom, da bi ji rešili življenje, je 39-letnica umrla.

Truplo ženske so prepeljali na reški Zavod za sodno medicino in kriminalistiko, kjer so opravili obdukcijo.

Čeprav je obdukcija končana, bo dokončen vzrok smrti znan šele po dodatnih analizah, predvsem po toksikološkem izvedenskem mnenju, še poroča portal Burin, sklicujoč se na vire blizu preiskavi.