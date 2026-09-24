Patrik priznal, da je vplivnico Stefanie zakopal, ne pa tudi, da jo je umoril

NA SODIŠČU

Avstrijsko državno odvetništvo vložilo obtožnico za umor vplivnice Stefanie. Umora obtožen bivši, sorodnikov ne preganjajo.

Državno odvetništvo v Gradcu v Avstriji je vložilo obtožnico zoper Slovenca Patrika Megliča v odmevnem lanskem primeru, ko je vplivnico Stefanie Pieper iz Gradca ubil, stlačil v kovček ter zakopal v Sloveniji. Obtožnica, vložena na deželno kazensko sodišče v Gradcu, očita Megliču, da je svojo nekdanjo partnerico Stefanie v njenem stanovanju novembra lani davil, ji prizadejal vbodne rane in vreznine na vratu ter jo na koncu stlačil v potovalni kovček. V njem je posmrtne ostanke iz Gradca prepeljal v Slovenijo in zakopal na (vsaj) dveh lokacijah na območju vasi Trniče ter v gozdu blizu ...