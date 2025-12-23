  • Delo d.o.o.
UMORIL NEKDANJE DEKLE

Nove podrobnosti umora Stefi (32): zadavil jo je, nato pa vprašal ChatGPT: »Kaj sem naredil narobe?«

V petek je sodišče organiziralo javni ogled kraja zločina skupaj z osumljenim Patrikom Megličem. Na prizorišče so prinesli tudi lutko, s katero so rekonstruirali potek dogodkov.
Stefanie Pieper so sedmi dan iskanja našli zakopano v kovčku sredi gozda okoli Majšperka. FOTO: Instagram
Stefanie Pieper so sedmi dan iskanja našli zakopano v kovčku sredi gozda okoli Majšperka. FOTO: Instagram
N. Č.
 23. 12. 2025 | 08:37
 23. 12. 2025 | 10:57
4:06
A+A-

Primer, ki je pretresel Avstrijo in je odmeval tudi pri nas, dobiva nove, srhljive podrobnosti. 32-letna graška vplivnica Stefanie (Stefi) Pieper je bila konec novembra več dni pogrešana, nato pa so preiskovalci v gozdu v okolici Majšperka našli kovček z njenim truplom. Za njeno smrt naj bi bil odgovoren 31-letni Slovenec Patrik Meglič, njen nekdanji partner, ki je po poročanju avstrijskih medijev dejanje po večdnevnem molku priznal. V petek, 19. decembra, so ga pripeljali nazaj na kraj zločina, in sicer v stanovanjski blok na ulici Hochsteingasse v Gradcu, kjer je Stefanie živela in kjer naj bi se zgodil umor.  

Minuli petek dopoldne je sodišče odredilo t. i. lokalni ogled kraja zločina skupaj z osumljencem. Stavbo je zavarovalo več policistov, na prizorišče pa so prišli sodnik, kriminalisti in izvedenci. V stolpnico so prinesli tudi lutko, s katero so skušali natančneje obnoviti potek dogajanja. 

Kmalu po 10. uri (po nekaterih navedbah okoli 10.30) je pred stavbo pripeljal avtobus s pravosodnimi policisti. Osumljenca so pripeljali vklenjenega in strogo varovanega. Avstrijski mediji opisujejo, da je imel oblečeno sivo trenirko in črno jopico s kapuco, pri tem pa si je obraz nenehno skrival pred kamerami. Stanovalci in sosedje so dogajanje opazovali z oken, nekateri so segli po telefonih, navaja Bild.

To je Patrik Meglič, na fotografiji s Stefaniejinim psom Marlowom. FOTO: Zaslonski Posnetek/Facebook
To je Patrik Meglič, na fotografiji s Stefaniejinim psom Marlowom. FOTO: Zaslonski Posnetek/Facebook

Patrik naj bi umetno inteligenco vprašal, kaj je naredil narobe, potem ko je njegovo nekdanje dekle nepremično ležalo na tleh

Po poročanju avstrijskih medijev je bil cilj petkovega ogleda, da osumljenec opiše potek dogajanja in da preiskovalci preverijo, ali se njegove navedbe ujemajo z zbranimi dokazi. Rekonstrukcija je potekala pod močnim policijskim nadzorom.  Policisti so v stavbo prinesli kovček velikosti 80 × 120 centimetrov in pred vhod v klet parkirali volkswagna golfa z zloženim sovoznikovim sedežem, saj naj bi Patrik prav po tej poti iz stanovanja odnesel truplo svoje partnerke.

»Na lutki je prikazal, kako je po njegovem spominu potekal zločin,« je za Bild povedala njegova odvetnica dr. Astrid Wagner. Po njenih besedah sta bila tistega nedeljskega jutra pred štirimi tedni Patrik in Stefanie najprej intimna, nato pa ga je ona nenadoma hotela pregnati iz stanovanja, pri čemer je v roki držala nož. Patrik je izjavil, da ji je hotel nož vzeti, pri tem pa naj bi nastala krvava rana na njenem vratu. Trdil je, da je ni hotel zadaviti, temveč da je z rokami zgolj poskušal zaustaviti krvavitev iz vratu. Ko je njegova partnerka nepremično ležala na tleh, je celo vprašal ChatGPT, kaj je naredil narobe. »Odgovora ni bilo,« je dodala njegova odvetnica.

Forenzični izvidi govorijo drugače

V nasprotju z njegovimi navedbami sodni izvedenci po obdukciji menijo, da je bila nad žrtvijo uporabljena močna, več minut trajajoča sila na vratu. Po informacijah Bilda Patrik »luknje v spominu« pripisuje alkoholu in uživanju drog. Pred sodnikom in policisti ni več niti poskušal prikazovati, kako je kovček naložil v avtomobil. »Bil je psihično zlomljen, njegovo stanje je katastrofalno. Ni hladnokrven in zloben, je človek,« je dejala odvetnica, ki je v preteklosti branila tudi zloglasnega Josefa Fritzla.

Po dvourni rekonstrukciji zločina so Patrika vrnili v zapor Gradec-Jakomini. Tožilstvo načrtuje obtožnico za umor vplivnice, njegova odvetnica pa upa na milejšo kazen zaradi uboja iz malomarnosti.

Medtem ko se Gradec pripravlja na praznike, so za družino ubite vplivnice pred vrati najtežji dnevi. Avstrijski mediji pišejo, da bodo letošnji božični prazniki za starše in bližnje žrtve zaznamovani z žalovanjem. 

Logo
