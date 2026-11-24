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Na graškem sodišču se bo v petek začelo odmevno sojenje Slovencu, ki naj bi nekdanjo partnerico zadavil, njeno truplo skril v kovček in ga zakopal v Sloveniji.

Na graškem deželnem sodišču za kazenske zadeve se bo v petek začelo sojenje 31-letnemu Slovencu Patriku Megliču, ki mu v najslabšem scenariju lahko prinese celo dosmrtno ječo. Po poročanju avstrijskih občil je precej nenavadno, da je tik pred začetkom procesa zamenjal odvetnika. Medtem so v javnost pricurljale še nekatere podrobnosti o ozadju grozljivega zločina, o katerem pa naj bi na sodniji razsodili zelo hitro. Ne davil, krvavitev je ustavljal Obtožen je kaznivega dejanja umora in motenja miru mrtvih. Slovenec, ki je v Gradcu delal kot natakar, bil pa naj bi tudi študent, se je zaljubil v ...