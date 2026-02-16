Pedofil, ki je hotel »spolno zasužnjiti« 12-letnico, le nekaj dni po izpustitvi znova za rešetkami (FOTO)

Neil Mclean, 44-letnik z dolgo zgodovino spolnih kaznivih dejanj nad otroki, je komaj zapustil zapor, že se je vrnil za zapahe. Le pet dni po izpustitvi je znova stopil pred sodnika, ki mu je zaradi nove kršitve sodne prepovedi izrekel dodatnih 24 tednov zapora.

Mclean je v zadnjem desetletju večkrat končal v zaporu zaradi spolnih kaznivih dejanj in nespoštovanja sodnih odredb. Prvič so ga obsodili leta 2016, ko je prek Facebooka navezal stik z deklico, za katero je verjel, da je stara 12 let. Ta je o sporočilih obvestila babico, ki je nato prevzela komunikacijo in se izdajala za vnukinjo. Mclean je od domnevne mladoletnice zahteval spolne usluge, jo nagovarjal, naj postane njegova »seksualna sužnja« ter jo prosil za fotografije v spodnjem perilu. Sodišče mu je izreklo 40 mesecev zapora zaradi ustvarjanja nedostojnih posnetkov, napeljevanja mladoletne osebe k spolnim dejanjem in posedovanja priročnika za pedofile.

Leta 2018 so ga razkrinkali člani skupine, ki so se izdajali za 14-letnico. Z njo se je zapletel v spolno obarvano dopisovanje in se dogovoril za srečanje v Darlingtonu, kjer so ga pričakali omenjeni člani skupine. Tudi pozneje je večkrat kršil odredbo, ki mu omejuje uporabo elektronskih naprav in dostop do družbenih omrežij ter spletnih strani za zmenke. Nazadnje so ga izpustili 5. februarja, že 10. februarja pa so ga policisti obiskali v nastanitvenem centru, kjer prebiva. Ob vprašanju o elektronskih napravah jim je izročil star mobilni telefon in zatrdil, da drugega nima. Ker se je vedel nenavadno, so ga odpeljali v ločen prostor, medtem ko je uslužbenec centra pregledal njegovo sobo in v predalu našel večji črn pametni telefon, priklopljen na prenosno baterijo.

Na sodišču so poudarili, da na napravi niso odkrili ničesar spornega. Mclean prav tako ni znal pojasniti, zakaj telefona ni prijavil policiji, čeprav ve, da bi to moral storiti. Krivdo za kršitev je priznal. Sodniki so ob tem opozorili, da ima v kazenski evidenci 23 kaznivih dejanj, od tega 11 spolnih in šest kršitev sodne prepovedi. Njegova zgodovina kaže na ponavljajoč se vzorec neupoštevanja pravil, zato so mu izrekli novo zaporno kazen. Po le nekaj dneh na svobodi se je tako vrnil za zapahe.