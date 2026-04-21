PRESTAL VELIKO KRAJŠO KAZEN

Pedofilski zdravnik izpuščen iz zapora, podrobnosti zlorab otrok gnusne (FOTO)

Na sojenju so razkrili, da je Bradbury nekatere otroke zlorabljal za zaveso, medtem ko so bili starši v sobi, in jih snemal s kamero, skrito v pisalu, ko so se slekli.
Simbolična fotografija. FOTO: Agfang Getty Images/istockphoto
N. P.
 21. 4. 2026 | 16:57
Razvpiti britanski zdravnik Myles Bradbury, ki je zlorabljal mlade bolnike s hudo obliko raka, je pred kratkim zapustil zapor. Bradbury, star 41 let, ki so ga sodniki označili za »enega najhujših pedofilov, kar jih je država kdaj videla«, je med letoma 2009 in 2013 zlorabil 18 hudo bolnih otrok v bolnišnici Addenbrooke's v Cambridgeu. Za svoja grozljiva dejanja je bil obsojen na 22 let zapora.

A kljub hudi naravi kaznivih dejanj je bil izpuščen že po desetih letih. Njegova izpustitev je sprožila ogorčenje pri dobrodelni organizaciji za žrtve, ki poudarja, da nobeno časovno obdobje v zaporu »ne bi bil dovolj« za takšne zločine. Predstavnik organizacije Safer Support Now iz vzhodnega Sussexa je povedal: »Naše misli so z žrtvami in njihovimi družinami, ki bodo to novico zagotovo težko prebavile. Myles Bradbury je imel moč in zlorabil zaupanje na najhujši možni način. Gre za gnusen primer in izrekamo podporo vsem žrtvam.«

Na sojenju so razkrili, da je Bradbury nekatere otroke zlorabljal za zaveso, medtem ko so bili starši v sobi, in jih snemal s kamero, skrito v pisalu, ko so se slekli. Vsi njegovi bolniki so trpeli za levkemijo, hemofilijo ali drugimi hudimi boleznimi, nekateri so od takrat že umrli. Sodnica na sodišču v Cambridgeu je dejala, da gre za »zlobna dejanja« in da je bil vpliv na otroke in njihove starše »širše uničujoč«. Starši so poročali o depresiji, nočnih morah, stresu, občutku jeze in sramu, nekateri so morali poiskati terapijo. »Nekateri starši otrok, ki so umrli, so se spraševali, ali je bil njihov otrok žrtev,« je dodala.

Bradbury je priznal več kot 20 kaznivih dejanj, vključno s spolnim napadom in opazovanjem, ter posedovanje več kot 16.000 nedopustnih posnetkov fantov, starih med 10 in 16 let. Po priporočilu odbora za pogojni izpust je bil izpuščen konec leta 2025 in zdaj živi pod drugim imenom, Daniel, kot svoboden človek na, sicer pogojni, svobodi. Ministrstvo za pravosodje je potrdilo njegov izpust, hkrati pa dodalo: »Ta zločin je bil grozljiv in naše misli ostajajo z žrtvami.«

