Pekel v raju: pirotehnični šov se je sprevrgel v tragedijo

V nočnem klubu v kraju Arpora v zahodni indijski zvezni državi Goa je v noči na nedeljo izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 25 ljudi, šest so jih odpeljali v bolnišnico, so včeraj sporočile lokalne oblasti. »Danes je za vse nas zelo boleč dan,« je na omrežju X sporočil predsednik regionalne vlade Goe Pramod Savant in pojasnil, da so med smrtnimi žrtvami večinoma zaposleni v klubu Birch by Romeo Lane pa tudi najmanj štirje tuji turisti, ni pa še povedal, od kod izvirajo, sta poročala tiskovni agenciji Reuters in AFP. »Odredil sem preiskavo incidenta, da bi ugotovili vzrok požara in našli odgovorne,« je povedal Savant. Na požar se je na omrežju X odzval tudi indijski premier Narendra Modi, ki je izrekel sožalje družinam žrtev in napovedal, da bo zvezna vlada svojcem pokojnih izplačala odškodnino v višini do 200.000 rupij (okoli 1900 evrov), poškodovanim v požaru pa po 50.000 rupij (475 evrov).

Za izbruh požara je menda kriva pirotehnika.

Prva poročila so govorila o eksploziji plinske jeklenke, pozneje so ugotovili, da je bila za požar menda kriva pirotehnika. FOTO: Ali Monis Naqvi/Reuters

Videoposnetki indijske tiskovne agencije Press Trust of India prikazujejo reševalce, ki nosijo ranjene ali mrtve po ozkem kamnitem stopnišču nočnega kluba. Gasilci so se z ognjenimi zublji borili do jutra. »Večina ljudi je umrla zaradi zadušitve v kleti in kuhinji,« je za indijsko podružnico televizijske mreže CNN povedal poveljnik gasilcev v Goi Nitin V. Raiker. »Po prejetih informacijah so v klubu organizirali pirotehnični šov. Leseni deli so se vneli, dim pa se je razširil po stavbi,« je povedal. Prvotna poročila so govorila o eksploziji plinske jeklenke s plinom v kuhinji. Požari so v Indiji pogosti zaradi slabih gradbenih praks, prenatrpanosti in neupoštevanja varnostnih predpisov. Maja je v požaru, ki je zajel trinadstropno stavbo v indijskem mestu Hajderabad, umrlo 17 ljudi. Mesec dni prej je v hotelu v Kalkuti izbruhnil hud požar, v katerem je umrlo 15 ljudi. Lani je v požaru v nabito polni igralnici zabaviščnega parka v zahodni zvezni državi Gudžarat umrlo najmanj 24 ljudi.

Goa, nekdanja portugalska kolonija na obali Arabskega morja, vsako leto s peščenimi plažami, sproščenim obalnim vzdušjem in živahnim nočnim življenjem privabi na milijone turistov. V prvi polovici leta jo je obiskalo približno 5,5 milijona turistov, od tega 271.000 iz tujine.