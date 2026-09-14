Peklenska noč na Braču: burja širi uničujoči požar

Na Braču so včeraj zabeležili že četrti dan divjanja obsežnega požara. Ponoči so se razmere tako zaostrile, da so evakuirali okoli 700 ljudi, tudi s 17 čolni. Med evakuacijo naj bi z ladje padla 76-letnica, ki jo v splitski bolnišnici zdravijo zaradi posledic utapljanja in je v smrtni nevarnosti. Zdravniško pomoč je poiskal tudi 25-letnik, ki je bil izpostavljen dimu, a je že v domači oskrbi.

Na Braču je bila v noči na nedeljo prava peklenska noč. Gasilci so od 23. ure do 3.30 zjutraj branili hiše pred ognjem, ki ga je hitro širil močan veter, je sporočil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Gasilci so pred ognjem včeraj branili naselje Milna in bližnje turistične objekte. Aktivirali so sistem za zgodnje opozarjanje in občane pozvali, naj upoštevajo navodila policije, gasilcev in pristojnih služb. Preventivno so izklopili tudi dobavo električne energije.

Pirokumulus Požar je poskrbel tudi za neobičajen prizor – nad ognjem se je dvignil ogromen pirokumulus. Ta nastane zaradi velike količine toplote, ki jo povzroča požar. Vroč zrak, dim in vodna para se hitro dvigajo, ko se zračna masa dviga in hladi, pa pride do kondenzacije, s čimer nastane značilen gost oblak, so zapisali v Dalmacija Danas.

Požar je izbruhnil v četrtek zvečer, gašenje pa še vedno otežuje močna burja. Aktivirali so tudi štiri letala za gašenje, razmere pa so bile včeraj vseeno boljše kot v soboto zvečer, je sporočila županja občine Bol Katarina Marčić. Ogenj se je ponoči širil tudi proti zalivom, kjer je bilo veliko ljudi, med njimi tuji gostje. Nekateri gostje so sami priplavali do čolnov, s katerimi so jih odpeljali na varno, dve ladji sta turiste odpeljali tudi v Split.

Novih žarišč za zdaj niso zaznali, vendar gasilci pozorno spremljajo razmere in si ob burji še naprej prizadevajo za zaščito delov južne obale Brača, kjer prevladuje težko dostopen teren z gostim rastlinjem. Na terenu je bilo včeraj več kot 170 gasilcev z več kot 50 vozili, pomagali so štirje kanaderji.