Pet čudnih okoliščin smrti Ane in Aleksandra: avto je tri dni ostal skrit tik ob magistrali

Prometna nesreča, v kateri sta umrla Ana Radović (20) in Aleksandar Masalušić (37), še vedno pretresa srbsko javnost zaradi neverjetnega spleta okoliščin, ki je povzročil, da njunega vozila niso našli kar tri dni. Ano so včeraj pokopali na Zlatiboru, potem ko je 23. novembra izgubila življenje v prometni nesreči na magistralni cesti Čačak–Požega, v Ovčar Banji. Prometni trk, v katerem sta umrla študentka Pravne fakultete in njen prijatelj Aleksandar, ki je vozil audija Q5 na poti iz Zlatibora v Beograd, ne neha šokirati javnosti, predvsem zaradi neverjetnega niza nesrečnih naključij.

Spomnimo: audi je s ceste zdrsnil v nedeljo, 23. novembra, nesreča pa je bila odkrita šele 26. novembra. Tri dni družini Radović in Masalušić nista vedeli, kaj se je zgodilo, zato so izginotje prijavili policiji – in takrat se je zgodba začela odvijati. »Način, kako se je zgodila ta nesreča, je za rubriko 'verjeli ali ne'. Zaščitna ograja na tistem delu ceste je bila že prej pretrgana, točno tam je stal betonski prepust, v bližini ni stanovanj, lokalov, niti ene bencinske črpalke, v trenutku nesreče pa po cesti ni peljal niti en avto – ne pred njima ne za njima. Avto se iz luknje sploh ni videl,« pojasni vir, zakaj sta bili trupli v razbitini tri dni, komaj meter od magistrale.

Tudi iskanje pogrešanih je bilo oteženo. »Preiskovalci so v torek, 25. novembra, preko baznih postaj locirali Anin telefon. Signal je kazal proti jezeru Međuvršje, zato so gasilci ves dan prečesavali jezero, saj so mislili, da je avto končal v vodi. Na to jih je napeljalo dejstvo, da na cesti ni bilo nobenih znakov, da je avto zdrsnil naravnost v globok kanal čez cesto,« navaja vir. Dodaja, da je iz Aninega telefona res bil opravljen 'panic call' na 194, vendar je bil klic v angleščini, nerazločen, in reševalci niso mogli določiti lokacije. Ograja ob magistrali je bila neuradno poškodovana že v neki prejšnji nesreči, zato reševalci niso opazili prepada za njo. Iz satelitskih posnetkov je razvidno, da se avto kovinske ograje sploh ni dotaknil.

Eden na sto milijonov primerov

Milan Ilić iz Agencije za varnost prometa je na TV Prva poudaril, da se tak primer zgodi 'eden na sto milijonov'. »Nesrečno naključje je, da je bil prav tam betonski prepust in da je kanal tako globok, da je avto obstal nižje, tako da ga drugi vozniki sploh niso mogli videti. Preveč okoliščin se je združilo, da vozila in nesrečnih ljudi niso našli,« je povedal. Ilić je pojasnil, da je bila na tem delu ceste blaga krivina. »Hitrost je morala biti velika. Avto pri 120 km/h prevozi 33 metrov v sekundi. Dovolj je trenutek odmika pogleda – telefon, misel, karkoli – in voznik izravna krivino. To je napaka voznika, a če bi zaščitna ograja delovala, vozilo ne bi končalo tam.« Tudi izvedenec Boris Antić je dejal, da ograja ni opravila svoje vloge: bila je napačno postavljena ali preveč deformirana, zato ni zadržala vozila.

Potrdili: smrt je bila trenutna

Osnovno tožilstvo v Čačku vodi preiskavo. Na kraju so prežagali vozilo, da so lahko pregledali notranjost. Na voznikovem sedežu so našli truplo moškega (1988), na sovoznikovem pa ženske (2005). Obdukcija je pokazala, da sta umrla takoj – s številnimi zlomi in poškodbami, ne da bi preživela niti minute po trku, poroča Mondo.