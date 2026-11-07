Pet vlomov v diskontne trgovine v Avstriji: osumljeni Slovenec naj bi poznal posebno taktiko onesposabljanja alarmov dotičnega podjetja

Avstrijski policisti so razkrili serijo vlomov v trgovine, za katere naj bi bil odgovoren 42-letni Slovenec. Po navedbah štajerske policije je osumljen najmanj petih vlomov in enega poskusa vloma v poslovalnice iste diskontne trgovske verige, ki prodaja izdelke za gospodinjstvo. Njegove domnevne tarče so bile trgovine na avstrijskem Štajerskem, Gradiščanskem in Koroškem. O primeru je avstrijska policija javnost obvestila danes zjutraj.

Najprej onesposobil alarm, nato razrezal trezor

Preiskovalci so od aprila letos opažali povečano število vlomov v poslovalnice omenjene trgovske verige po Avstriji. Zaradi podobnega načina izvršitve kaznivih dejanj so začeli obsežno kriminalistično preiskavo, ki so jo vodili kriminalisti deželnega kriminalističnega urada na avstrijskem Štajerskem. Po njihovih ugotovitvah naj bi 42-letnik med 11. aprilom in 5. oktobrom letos izvedel najmanj pet vlomov in enega poskušal izvesti.

Pri tem naj bi uporabljal precej značilen način delovanja. Najprej naj bi poškodoval ali odstranil alarmne naprave na objektih, nato pa na silo vdrl v notranjost trgovin. Tam naj bi se lotil trezorjev, jih razrezal in iz njih pobral gotovino. Koliko denarja naj bi skupno odnesel, policija za zdaj ni razkrila.

Končal v graškem zaporu

V sodelovanju s tožilstvom v Gradcu so sprožili postopek za njegovo prijetje. Na podlagi evropskega naloga za prijetje so ga 23. oktobra aretirali v Sloveniji. V petek dopoldne, 6. novembra, so ga slovenski organi izročili avstrijskim kolegom. Po izročitvi so ga kriminalisti zaslišali, vendar osumljenec ni želel podati izjave. Izkoristil je svojo pravico do molka.

Po opravljenih postopkih so 42-letnika odpeljali v zavod za prestajanje kazni oziroma pripor Graz-Jakomini v Gradcu. Njegove identitete niso razkrili, prav tako niso pojasnili, iz katerega kraja v Sloveniji prihaja ali za katero trgovsko verigo je šlo.