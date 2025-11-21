Peter je bil žrtev hude sodne zmote, policiste sprašuje: »Zakaj ravno jaz?«

Galerija
»Zakaj so izbrali ravno mene?« To vprašanje si že 38 let zastavlja Peter Sullivan iz Anglije, želi pa, da mu odgovori policija. »Ne morem jim odpustiti, kar so mi storili. To me bo spremljalo do konca življenja,« je dejal za BBC v prvem javnem intervjuju po tem, ko je britansko sodišče razveljavilo obsodilno sodbo za umor 21-letne Diane Sindall iz leta 1987. Da je leto prej ni on posilil ter jo do smrti pretepel, se je izkazalo šele zdaj, ko so opravili nove teste DNK.
Čez mene so vrgli odejo in me udarjali s pendreki.
Sullivan, ki od policije v Merseysidu terja opravičilo, je bil zaprt v strogo varovanem zaporu, znanem kot pošastna palača. Na policiji obžalujejo tako hudo sodno zmoto, a vztrajajo, da so policisti takrat ravnali v skladu z zakonom. V pogovoru za BBC je 68-letnik govoril s skrite lokacije, pred javnostjo si je tudi skril obraz, da bi tako zaščitil svojo zasebnost. Tako njega kot njegovo družino so desetletja preganjali vzdevki tabloidnih medijev, kot so Zver iz Birkenheada, Razparač iz Merseyja in Volkodlak. »Ta imena mi bodo za vedno ostala v spominu, saj nikoli nisem bil kaj takšnega,« pravi in še poudari, da so ga ves čas podpirali starši. »Moja mama mi je pred smrtjo dejala: 'Želim, da nadaljuješ boj v tem primeru, ker nisi storil ničesar narobe.'«