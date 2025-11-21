  • Delo d.o.o.
V ANGLIJI

Peter je bil žrtev hude sodne zmote, policiste sprašuje: »Zakaj ravno jaz?«

Sullivan, ki od policije v Merseysidu terja opravičilo, je bil zaprt v strogo varovanem zaporu, znanem kot pošastna palača.
Peter Sullivan na risbi s sodišča 13. maja letos, od koder je končno lahko odkorakal na prostost. FOTO: Julia Quenzler/Reuters
Peter Sullivan na risbi s sodišča 13. maja letos, od koder je končno lahko odkorakal na prostost. FOTO: Julia Quenzler/Reuters
A. B.
 21. 11. 2025 | 12:33
2:41
A+A-

»Zakaj so izbrali ravno mene?« To vprašanje si že 38 let zastavlja Peter Sullivan iz Anglije, želi pa, da mu odgovori policija. »Ne morem jim odpustiti, kar so mi storili. To me bo spremljalo do konca življenja,« je dejal za BBC v prvem javnem intervjuju po tem, ko je britansko sodišče razveljavilo obsodilno sodbo za umor 21-letne Diane Sindall iz leta 1987. Da je leto prej ni on posilil ter jo do smrti pretepel, se je izkazalo šele zdaj, ko so opravili nove teste DNK.

Čez mene so vrgli odejo in me udarjali s pendreki.

Sullivan, ki od policije v Merseysidu terja opravičilo, je bil zaprt v strogo varovanem zaporu, znanem kot pošastna palača. Na policiji obžalujejo tako hudo sodno zmoto, a vztrajajo, da so policisti takrat ravnali v skladu z zakonom. V pogovoru za BBC je 68-letnik govoril s skrite lokacije, pred javnostjo si je tudi skril obraz, da bi tako zaščitil svojo zasebnost. Tako njega kot njegovo družino so desetletja preganjali vzdevki tabloidnih medijev, kot so Zver iz Birkenheada, Razparač iz Merseyja in Volkodlak. »Ta imena mi bodo za vedno ostala v spominu, saj nikoli nisem bil kaj takšnega,« pravi in še poudari, da so ga ves čas podpirali starši. »Moja mama mi je pred smrtjo dejala: 'Želim, da nadaljuješ boj v tem primeru, ker nisi storil ničesar narobe.'«

Diane Sindall je bila umorjena avgusta 1986. FOTO: Merseyside Police
Diane Sindall je bila umorjena avgusta 1986. FOTO: Merseyside Police
Med mnogimi bolečimi trenutki iz svojega življenja za zapahi je Sullivan posebej omenil tistega, ko se leta 2013 ni smel udeležiti pogreba svoje matere. Pokopana je namreč na istem pokopališču kot umorjena Sindallova. Za vedno mu bo v spominu ostalo tudi, kako so med preiskavo umora od njega izsilili priznanje. »Čez mene so vrgli odejo in me udarjali s pendreki, da bi sodeloval z njimi,« je poudaril ter zatrdil, da so mu govorili, da ga bodo, če ne bo priznal, obtožili 35 drugih posilstev. Kljub temu da je bilo v policijskih zapisnikih o pridržanju navedeno, da je imel učne težave, mu niso zagotovili niti ustrezne odrasle osebe, ki bi mu pomagala razumeti zaslišanje. »Lahko rečem le, da me je ustrahovanje prisililo, da sem se vdal tožilstvu, ker vsega tega nisem mogel več prenašati,« je odgovoril na vprašanje, zakaj je priznal umor.

