  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

Petmesečnega dečka v navalu besa tresel tako močno, da mu je počila lobanja

Otrok je dan pozneje umrl v bolnišnici.
FOTO: Nataliia Yankovets/getty Images
FOTO: Nataliia Yankovets/getty Images
B. K. P.
 29. 1. 2026 | 13:53
 29. 1. 2026 | 13:53
2:42
A+A-

V veliki Britaniji se je začelo sojenje 29-letniku, obtoženemu, da je v navalu besa ubil komaj petmesečnega sina svoje zunajzakonske partnerice. Mali Jensen-Lee Dougal je utrpel hude poškodbe možganov, mrliški oglednik jih je opisal kot katastrofalne, poleg tega mu je na več mestih počila lobanja, popokale so mu tudi žilice v očeh, zaradi česar je hudo krvavel. Čeprav je mama dečka nemudoma odpeljala v bolnišnico, so bile poškodbe tako hude, da mu niti največji strokovnjaki niso mogli pomagati in dan pozneje so ga odklopili z naprav, ki so njegovo krhko telesce ohranjale pri življenju. Jensen-Lee je umrl v maminem naročju, ko so njegove poškodbe vzeli pod drobnogled, pa se je izkazalo, da jih ni mogel utrpeti pri padcu, ampak mu jih je nekdo povzročil. »Nemudoma je bilo jasno, da gre za poškodbe, ki nastanejo med tresenjem. A v tem primeru je moralo biti tresenje izredno silovito. Tako zelo, da bi najbrž vsakdo posredoval, če bi na drugi strani ceste zagledal odraslo osebo, ki s takšno močjo trese odraslo osebo. Zdaj pa si predstavljate, da nekdo takšno silo uporabi na petmesečnem otroku,« je dejal nevrolog s pediatrične klinike v Manchestru Stavros Sivaros.

Sum je nemudoma padel na partnerja dečkove mame Thomasa Morgana, saj je bil v času, ko je utrpel poškodbe, sam z njim. Pred tem se je Morgan sprl z bivšo partnerko, izmenjala sta si vrsto žaljivih sporočil, v katerih jo je 29-letnik med drugim ozmerjal s »smrdljivo podgano«. Prav ta prepir pa naj bi po prepričanju tožilstva v Morganovih možganih sprožil verižno reakcijo, postajal je vedno bolj besen, dokler ni tega besa stresel nad nedolžnim otrokom. Njegova mama Jordan Dougal je na sodišču dejala, da je bil malček, ko ga je pustila z Morganom in odšla v službo, »zdrav in vesel«, kot vsak dan. Poljubila ga je v slovo, nato pa je več ur pozneje na telefonu opazila zgrešen klic z Morganove številke. »Poklicala sem ga nazaj in bil je povsem iz sebe, rekel je, da je Jensen-Lee nehal dihati, ni pa hotel poklicati reševalcev, ampak ga je odnesel k sosedom, da bi pomagali. Jaz sem nato poklicala reševalce, a bilo je prepozno. Pozneje so mi povedali, da mu v nobenem primeru ne bi bilo pomoči,« se na sodišču je v solzah spominjala Jordan Dougal, ki se je z Morganom kmalu razšla, čeprav 29-letnik vztraja, da je nedolžen, dečka pa da je našel mrtvega po tem, ko ga je za nekaj trenutkov pustil samega in odšel v sosednji prostor, da bi se preoblekel.

Več iz teme

sojenjeumorotrokVelika Britanija
ZADNJE NOVICE
15:15
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Imate bele lise na oblačilih in obutvi? Niso le estetska nadloga

Če madežev soli ne odstranimo pravočasno, lahko sol na oblačilih in obutvi povzroči trajne poškodbe; s preprostim čiščenjem in pravilno nego lahko preprečimo propadanje materialov.
29. 1. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MALE SIVE CELICE

Zaskrbljujoče: tako priljubljena navada vpliva na spomin

V sodobnem svetu je ujeti popoln posnetek postalo skoraj obvezno.
29. 1. 2026 | 15:00
14:56
Novice  |  Slovenija
RAZKRIVAMO

Slovenska podjetja proti Janiju Pravdiču: »Pod krinko sodelovanja smo bili okradeni«

Trdijo, da jih je slovenski podjetnik najprej pridobil z zaupanjem, nato pa njihove poslovne modele uporabil za gradnjo lastnih konkurenčnih projektov.
Kaja Grozina29. 1. 2026 | 14:56
14:11
Novice  |  Svet
PIRENEJSKI POLOTOK

Poglejte, kakšno opustošenje je za seboj pustil orkanski veter, sunki so dosegali do 220 km/h (VIDEO)

Španijo in Portugalsko je prizadela nevihta Kristin.
29. 1. 2026 | 14:11
14:00
Razno
DELOINDOM

Imaš otroka ali psa? Stanovanja zate morda sploh ni

Izkušnje iskalcev najemnih stanovanj kažejo, da mnogi najemodajalci iščejo zelo ozek profil »popolnega« najemnika, vsi drugi pa ostanejo pred zaprtimi vrati.
Kaja Berlot29. 1. 2026 | 14:00
13:53
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SOJENJE

Petmesečnega dečka v navalu besa tresel tako močno, da mu je počila lobanja

Otrok je dan pozneje umrl v bolnišnici.
29. 1. 2026 | 13:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki