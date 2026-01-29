Petmesečnega dečka v navalu besa tresel tako močno, da mu je počila lobanja

V veliki Britaniji se je začelo sojenje 29-letniku, obtoženemu, da je v navalu besa ubil komaj petmesečnega sina svoje zunajzakonske partnerice. Mali Jensen-Lee Dougal je utrpel hude poškodbe možganov, mrliški oglednik jih je opisal kot katastrofalne, poleg tega mu je na več mestih počila lobanja, popokale so mu tudi žilice v očeh, zaradi česar je hudo krvavel. Čeprav je mama dečka nemudoma odpeljala v bolnišnico, so bile poškodbe tako hude, da mu niti največji strokovnjaki niso mogli pomagati in dan pozneje so ga odklopili z naprav, ki so njegovo krhko telesce ohranjale pri življenju. Jensen-Lee je umrl v maminem naročju, ko so njegove poškodbe vzeli pod drobnogled, pa se je izkazalo, da jih ni mogel utrpeti pri padcu, ampak mu jih je nekdo povzročil. »Nemudoma je bilo jasno, da gre za poškodbe, ki nastanejo med tresenjem. A v tem primeru je moralo biti tresenje izredno silovito. Tako zelo, da bi najbrž vsakdo posredoval, če bi na drugi strani ceste zagledal odraslo osebo, ki s takšno močjo trese odraslo osebo. Zdaj pa si predstavljate, da nekdo takšno silo uporabi na petmesečnem otroku,« je dejal nevrolog s pediatrične klinike v Manchestru Stavros Sivaros.

Sum je nemudoma padel na partnerja dečkove mame Thomasa Morgana, saj je bil v času, ko je utrpel poškodbe, sam z njim. Pred tem se je Morgan sprl z bivšo partnerko, izmenjala sta si vrsto žaljivih sporočil, v katerih jo je 29-letnik med drugim ozmerjal s »smrdljivo podgano«. Prav ta prepir pa naj bi po prepričanju tožilstva v Morganovih možganih sprožil verižno reakcijo, postajal je vedno bolj besen, dokler ni tega besa stresel nad nedolžnim otrokom. Njegova mama Jordan Dougal je na sodišču dejala, da je bil malček, ko ga je pustila z Morganom in odšla v službo, »zdrav in vesel«, kot vsak dan. Poljubila ga je v slovo, nato pa je več ur pozneje na telefonu opazila zgrešen klic z Morganove številke. »Poklicala sem ga nazaj in bil je povsem iz sebe, rekel je, da je Jensen-Lee nehal dihati, ni pa hotel poklicati reševalcev, ampak ga je odnesel k sosedom, da bi pomagali. Jaz sem nato poklicala reševalce, a bilo je prepozno. Pozneje so mi povedali, da mu v nobenem primeru ne bi bilo pomoči,« se na sodišču je v solzah spominjala Jordan Dougal, ki se je z Morganom kmalu razšla, čeprav 29-letnik vztraja, da je nedolžen, dečka pa da je našel mrtvega po tem, ko ga je za nekaj trenutkov pustil samega in odšel v sosednji prostor, da bi se preoblekel.