POD VPLIVOM ALKOHOLA

Pevka z avtom zbila znano vplivnico: šest dni pozneje je 32-letnica umrla v bolnišnici

V incidentu sta bila poškodovana še dva pešca, eden huje, policija pa okoliščine dogodka še preiskuje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 26. 4. 2026 | 17:45
V Londonu je umrla 32-letna vplivnica Klaudia Zakrzewska, znana tudi pod imenom Klaudia Glam. Umrla je šest dni po tem, ko jo je pred nočnim klubom v središču mesta zbil avtomobil. Dogodek se je zgodil 19. aprila okoli 4.30 zjutraj na ulici Argyll v četrti Soho, pred klubom Inca. Po navedbah britanskih medijev je vozilo trčilo v več pešcev, med njimi tudi v Zakrzewsko, ki je utrpela hude poškodbe. Kljub zdravniški oskrbi je pozneje umrla v bolnišnici.

Zbila jo je pevka, ki je vozila pod vplivom alkohola 

Za volanom naj bi bila 29-letna Gabrielle Carrington iz Manchestra, nekdanja finalistka britanskega X Factorja. Leta 2013 je nastopala v dekliški skupini Miss Dynamix, širši javnosti pa je znana tudi z družbenih omrežij, kjer ima več sto tisoč sledilcev. Carringtonovo so po dogodku pridržali. Sprva je bila obtožena poskusa umora, po smrti 32-letne vplivnice pa naj bi obtožbo prekvalificirali v umor. Poleg tega ji očitajo še nevarno vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter povzročitev hudih in lažjih telesnih poškodb.

V istem dogodku je bil huje poškodovan tudi 58-letni moški, ki je po navedbah oblasti utrpel poškodbe s trajnimi posledicami. Lažje je bila poškodovana še ena ženska, ki naj bi si poškodovala zapestje. Obtožena se je že pojavila pred sodiščem v Londonu, ki ji je odredilo pripor. Naslednja obravnava je predvidena 19. maja na kazenskem sodišču Old Bailey. Policija je družini in prijateljem pokojne izrekla sožalje, javnost pa pozvala, naj se zaradi poteka preiskave vzdrži ugibanj in širjenja nepreverjenih informacij.

Več iz teme

prometna nesrečaumorsmrtvplivnicapevka
ZADNJE NOVICE
18:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DAN PO NESREČI

V slovensko vplivnico trčil pijan voznik! Tako se počuti dan po nesreči: »Ves čas imam občutek, da ...«

S svojimi sledilci je v soboto zvečer delila fotografijo iz čakalnice na urgenci.
26. 4. 2026 | 18:58
18:34
Novice  |  Slovenija
NI PREDLAGALA KANDIDATA ZA MANDATARJA

Nataša Pirc Musar se je oglasila po svoji odmevni odločitvi: »Nekateri pišete, da gre za presedan«

Vsak korak, ki ga je v postopku predlaganja kandidata za mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki, je zapisala.
26. 4. 2026 | 18:34
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutrišnji večer bo še posebej harmoničen

Astrološki vplivi dneva 27. aprila 2026.
26. 4. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POD VPLIVOM ALKOHOLA

Pevka z avtom zbila znano vplivnico: šest dni pozneje je 32-letnica umrla v bolnišnici

V incidentu sta bila poškodovana še dva pešca, eden huje, policija pa okoliščine dogodka še preiskuje.
Kaja Grozina26. 4. 2026 | 17:45
17:00
Bulvar  |  Suzy
DVAJSET LET V POLITIKI

Slovo Violete Tomić: Slovenija ima stockholmski sindrom (Suzy)

Na svojem profilu na facebooku je teden dni po volitvah sporočila, da je sprejela dobro premišljeno odločitev, da se poslovi od aktualne politike.
26. 4. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM

Kliče nas spomladansko čiščenje

Gre za enkratno priložnost, ki se je je treba lotiti vsaj enkrat na leto, da se znebimo stvari, ki jih ne potrebujemo več, jim je potekel rok trajanja, so jih otroci prerasli
26. 4. 2026 | 17:00

