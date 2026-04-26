Pevka z avtom zbila znano vplivnico: šest dni pozneje je 32-letnica umrla v bolnišnici

V Londonu je umrla 32-letna vplivnica Klaudia Zakrzewska, znana tudi pod imenom Klaudia Glam. Umrla je šest dni po tem, ko jo je pred nočnim klubom v središču mesta zbil avtomobil. Dogodek se je zgodil 19. aprila okoli 4.30 zjutraj na ulici Argyll v četrti Soho, pred klubom Inca. Po navedbah britanskih medijev je vozilo trčilo v več pešcev, med njimi tudi v Zakrzewsko, ki je utrpela hude poškodbe. Kljub zdravniški oskrbi je pozneje umrla v bolnišnici.

Zbila jo je pevka, ki je vozila pod vplivom alkohola

Za volanom naj bi bila 29-letna Gabrielle Carrington iz Manchestra, nekdanja finalistka britanskega X Factorja. Leta 2013 je nastopala v dekliški skupini Miss Dynamix, širši javnosti pa je znana tudi z družbenih omrežij, kjer ima več sto tisoč sledilcev. Carringtonovo so po dogodku pridržali. Sprva je bila obtožena poskusa umora, po smrti 32-letne vplivnice pa naj bi obtožbo prekvalificirali v umor. Poleg tega ji očitajo še nevarno vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter povzročitev hudih in lažjih telesnih poškodb.

V istem dogodku je bil huje poškodovan tudi 58-letni moški, ki je po navedbah oblasti utrpel poškodbe s trajnimi posledicami. Lažje je bila poškodovana še ena ženska, ki naj bi si poškodovala zapestje. Obtožena se je že pojavila pred sodiščem v Londonu, ki ji je odredilo pripor. Naslednja obravnava je predvidena 19. maja na kazenskem sodišču Old Bailey. Policija je družini in prijateljem pokojne izrekla sožalje, javnost pa pozvala, naj se zaradi poteka preiskave vzdrži ugibanj in širjenja nepreverjenih informacij.