Pijan in zadrogiran Slovenec razgrajal na Malem Lošinju, policistom grozil s smrtjo

27-letnega slovenskega državljana so na Malem Lošinju aretirali, potem ko je pod vplivom alkohola in kokaina povzročil incident v gostinskem lokalu, nato pa na policijski postaji uničeval inventar in policistom grozil s smrtjo. Kot je v nedeljo sporočila primorsko-goranska policijska uprava, se je incident začel v soboto ob 1.17 zjutraj na terasi gostinskega lokala na Malem Lošinju. Moški je tam nadlegoval goste, razbijal kozarce in grozil zaposlenemu.

Po posredovanju policije so ga aretirali in odpeljali v uradne prostore. Po navedbah policije je z agresivnim vedenjem nadaljeval tudi v prostorih za pridržanje, kjer je poškodoval inventar ter prisotnim policistom namenil resne grožnje s smrtjo in žaljivke. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v organizmu 1,65 promila alkohola, test pa je potrdil tudi prisotnost kokaina.

Po zaključku kriminalistične preiskave so osumljenca v soboto zvečer predali pripornemu nadzorniku primorsko-goranske Policijske uprave na Reki, proti njemu pa so vložili ovadbe na pristojno državno tožilstvo in sodišče. Očitajo mu več prekrškov proti javnemu redu in miru ter kaznivi dejanji grožnje uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Policija je še sporočila, da so moškega v nedeljo, potem ko so ga privedli na sodišče, izpustili na prostost ob izreku določenih varstvenih ukrepov.