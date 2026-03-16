Pijan kot čep na prehodu za pešce zbil mamo in hčerko, nato pa pobegnil

V zagrebškem naselju Dugave se je v nedeljo zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila pod vplivom alkohola na označenem prehodu za pešce zbil 48-letno žensko in mladoletno dekle, nato pa kraj dogodka zapustil. Policija ga je izsledila in prijela približno eno uro po nesreči, poroča hrvaški Index.

Kakšne kazni grozijo za pobeg s kraja prometne nesreče?

Voznik, ki je udeležen v prometni nesreči, mora po zakonu takoj ustaviti, preveriti stanje udeležencev ter po potrebi nuditi pomoč poškodovanim in obvestiti policijo ali reševalce. Če voznik kraj nesreče zapusti, ne da bi izpolnil te obveznosti, lahko stori hujšo prometno kršitev ali celo kaznivo dejanje, zlasti kadar so v nesreči poškodovane osebe. Za pobeg s kraja prometne nesreče z udeležbo poškodovanih oseb zakonodaja praviloma predvideva visoke denarne kazni, kazenske točke ter začasni ali trajni odvzem vozniškega dovoljenja. V najhujših primerih, ko voznik poškodovanim ne nudi pomoči ali zavestno zapusti kraj nesreče, lahko sodišče izreče tudi zaporno kazen. Takšna dejanja policija in sodišča obravnavajo posebej resno, saj lahko hitro poslabšajo posledice nesreče in ogrozijo življenje poškodovanih.

Po podatkih zagrebške policije se je nesreča zgodila okoli 13.40 na Ulici svetega Mateja. Voznik avtomobila z zagrebškimi registrskimi oznakami je vozil proti jugovzhodu, pri hišni številki 116 pa ni ustavil za vozilom, ki je že stalo pred označenim prehodom za pešce, da bi omogočilo varno prečkanje ceste. Namesto da bi se ustavil, je voznik zapeljal mimo ustavljenega vozila in na prehodu za pešce trčil v dve peški, ki sta takrat prečkali cestišče. Po trčenju je voznik zapustil kraj prometne nesreče, ne da bi poškodovanima nudil pomoč ali o dogodku obvestil policijo.

Vožnja pod vplivom alkohola predstavlja veliko tveganje

Vožnja pod vplivom alkohola je eden najpogostejših dejavnikov prometnih nesreč. Alkohol vpliva na voznikovo sposobnost zaznavanja, podaljšuje reakcijski čas in zmanjšuje sposobnost pravilnega presojanja prometnih razmer. Že pri nižjih koncentracijah alkohola v krvi se poveča tveganje za napačne odločitve, pri višjih stopnjah alkoholiziranosti pa lahko pride do resne izgube nadzora nad vozilom. Če policija ugotovi visoko stopnjo alkohola v krvi voznika, mu lahko izreče visoko denarno kazen, kazenske točke ter začasno prepove vožnjo. Pri zelo visokih vrednostih alkohola ali v primeru povzročitve prometne nesreče lahko sledi tudi kazenski postopek. Prometni strokovnjaki ob tem opozarjajo, da alkohol in vožnja nikakor ne sodita skupaj, saj takšna kombinacija močno poveča tveganje za hude prometne nesreče in resne posledice za vse udeležence v prometu.

Mladoletni deklici so reševalci najprej nudili prvo medicinsko pomoč na kraju nesreče, nato pa so jo prepeljali v Kliniko za otroške bolezni Zagreb. Tam so zdravniki ugotovili, da je utrpela hude telesne poškodbe. Policija je okoli 14.25 izsledila voznika in vozilo, s katerim je povzročil prometno nesrečo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel voznik v krvi 2,93 promila alkohola. Voznika so pridržali, policijski postopek pa še poteka.