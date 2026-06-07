Pijan sedel z eksplozivno napravo v parku: zaskrbljeni meščani so poklicali policijo, nato pa ...

Policija v Zagrebu je v soboto popoldne prejela namig, da na klopi v parku v mestni četrti Peščenica sedi moški z eksplozivno napravo. Na kraju dogodka je policija našla pijanega moškega, ki je imel pri sebi dva ostra predmeta ter eksplozivno napravo. Policija je moškega prijela, zasegla nevarne predmete in onesposobila eksplozivno napravo.

Zaskrbljeni meščani poklicali policijo, nato pa ...

Tako je policija v Zagrebu po namigu občanov in s pravočasnim ukrepanjem preprečila morebitne posledice eksplozije.

Policija ni navedla, za kakšno eksplozivno napravo gre, Index pa navaja, da je šlo za ročno granato.

Star znanec policistov

Pijanega 30-letnika je pridržala zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene posesti, izdelave in nakupa orožja ter eksplozivne naprave. Moškega je sicer policija v minulih letih zaradi različnih prekrškov in kaznivih dejanj večkrat obravnavala.