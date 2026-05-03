Pijan voznik trčil v čredo ovac, fental jih je kar dvajset

Prometna nesreča se je zgodila v petek okoli 17. ure na nerazvrščeni cesti v bližini hrvaškega kraja Jagodnjak. Policijska preiskava je ugotovila, da je 51-letni moški, ki je vozil avtomobil z osiješkimi registrskimi tablicami, vozil po nasipu za zaščito pred poplavami. Hitrosti vožnje ni prilagodil stanju in razmeram cestišča, zaradi česar vozila ni mogel pravočasno ustaviti. Trčil je v čredo ovac, ki jih je 54-letnik ravno vodil na pašo.

V krvi 1,30 promila

Na kraju dogodka so vozniku izmerili 1,30 promila v krvi, nato pa so ga do streznitve pridržali. Zaradi povzročitve nesreče je bil kaznovan s 130 evri globe. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola mu grozi tudi prekrškovni nalog, ki vključuje globo v višini 660 evrov, varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila kategorije B za dva meseca in vpis štirih negativnih prekrškovnih točk ob pravnomočnosti odločbe.