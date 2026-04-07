Pijana voznica s štirimi otroki v avtu pod kamijon, otroci niti pripeti

V naselju Ćurlovac pri Bjelovarju na Hrvaškem se je v petek zjutraj zgodila prometna nesreča, ki bi se lahko končala precej huje, kot se je. Po podatkih Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske je 41-letna voznica pod vplivom alkohola z avtomobilom zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak.

Do nesreče je prišlo 3. aprila okoli 8.50, ko je voznica nepozorno zapeljala na nasprotno stran ceste. Tam je silovito trčila v tovorno vozilo, ki ga je vozil 52-letnik. Ob trku so odpadli deli vozil poškodovali še eno parkirano vozilo v bližini. Čeprav so bile okoliščine izjemno nevarne, v nesreči ni bilo poškodovanih, nastala je le materialna škoda. A policija opozarja, da bi se lahko dogodek hitro končal tragično, saj je voznica v avtomobilu prevažala štiri otroke, ki niso bili ustrezno zavarovani.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,95 g/kg alkohola v krvi. Poleg tega voznica ni uporabljala varnostnega pasu, prav tako pa otroci niso bili pripeti niti nameščeni v otroških sedežih, kar predstavlja resno kršitev prometnih predpisov. Policisti so voznici začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali do streznitve. Zoper njo bodo uvedli prekrškovni postopek, poteka pa tudi nadaljnja preiskava.

Ob tem so policisti ponovno poudarili, da vožnja pod vplivom alkohola in neuporaba varnostnih pasov nista le prekrška, temveč resno ogrožata življenja. Kot opozarjajo, uporaba varnostnega pasu in otroških sedežev lahko tveganje za smrt v prometni nesreči zmanjša tudi do 70 odstotkov.