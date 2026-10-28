Pijani Slovenec je po vsej sili hotel še eno rundo, posredovati je morala policija

V nemškem mestu Bad Saulgau v zvezni deželi Baden-Württemberg je v zgodnjih sobotnih jutranjih urah prišlo do incidenta, v katerega je bil vpleten 23-letni slovenski državljan. Kot je sporočila policijska uprava Ravensburg, je lastnik gostinskega lokala na ulici Paradiesstraße poklical policijo, ker se je gost neprimerno vedel in ni hotel oditi.

Ko so na kraj prispeli policisti, se je izkazalo, da je Slovenec pod vplivom alkohola. Tudi njihova navodila je ignoriral in ni želel upoštevati ukaza, naj zapusti območje. Policisti so ga zato morali odstraniti s prisilo.

Vrnil se je in začel razbijati po vratih

Toda s tem se incident še ni končal. Komaj so ga odstranili, se je 23-letnik vrnil pred lokal in začel s pestmi udarjati po vhodnih vratih. Policisti so ga tokrat pridržali, vendar se je tudi pri tem upiral. Da so ga lahko obvladali, so ga morali fizično omejiti. Med nadaljnjim postopkom je mladenič poskušal poškodovati še samega sebe. Vztrajal je namreč, da želi v lokalu še ostati in še kaj kaj spiti, čeprav mu je bilo večkrat pojasnjeno, na to ne bo mogoče. Nato so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli v oskrbo.

Po navedbah nemške policije v incidentu ni bil nihče poškodovan. Zoper slovenskega državljana so uvedli preiskavo zaradi upiranja uradnim osebam.