Pijani Slovenec po hrvaški avtocesti drvel: poglejte, kakšno kazen je dobil

30-letnega slovenskega državljana so v nedeljo popoldne ustavili na hrvaški avtocesti A3 Bregana–Lipovac, potem ko je vozil s hitrostjo 189 kilometrov na uro, kar je skoraj 90 kilometrov na uro več od dovoljene hitrosti. Voznik je bil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, sprva pa ni upošteval policijskih znakov za ustavitev ter je nadaljeval nevarno vožnjo, je sporočila Zagrebška policijska uprava, piše Index.hr.

Incident se je zgodil v nedeljo, 5. julija, okoli 17.40. Policisti so na 80. kilometru avtoceste A3 v smeri proti vzhodu z merilnikom hitrosti zaznali osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je vozil s hitrostjo 189 kilometrov na uro na odseku, kjer je omejitev 100 kilometrov na uro.

Voznik se ni ustavil kljub zvočnim in svetlobnim signalom policije, ampak je nadaljeval vožnjo. Pri tem je večkrat menjal vozne pasove brez uporabe smernikov in vozil v slogu slaloma.

Niz hudih prometnih prekrškov

Po končni ustavitvi je alkotest pokazal kar 2,01 promila alkohola v njegovem organizmu. Nadaljnji policijski pregled je razkril, da mu je bilo vozniško dovoljenje Republike Slovenije odvzeto, pri sebi pa ni imel niti osebne izkaznice.

Policija ga je aretirala in privedla na občinsko sodišče v Veliki Gorici. V obtožnem predlogu je predlagala pridržanje zaradi nevarnosti ponavljanja prekrškov, 90 dni zaporne kazni, 8550 evrov denarne kazni ter enoletno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Hrvaške.

Občinsko sodišče v Veliki Gorici je izdalo nepravnomočno sodbo, s katero je voznika spoznalo za krivega. Izreklo mu je 2245 evrov denarne kazni ter enoletno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Republike Hrvaške.