Pijani voznik Fahret otrokom uničil otroštvo: vsem trem amputirali desno nogo, deček (9) še v smrtni nevarnosti (VIDEO)

V naselju Donja Koprivna pri Cazinu v Bosni in Hercegovini se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili hudo poškodovani trije otroci. Pijani voznik Fahret Horozović je zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v podporni zid stanovanjske hiše, na katerem so sedeli otroci.

Zaradi hudih poškodb so morali vsem trem otrokom amputirati desno nogo. Zdravnica dr. Jasmina Šehović, specialistka anesteziologije in reanimatologije iz Kantonalne bolnišnice Bihać, je pojasnila potek zdravljenja: »Zaradi obsežnega krvavenja in travmatske amputacije desne golenice pri vseh treh otrocih je bil potreben hiter operativni poseg, da bi preprečili hemoragični šok.«

Otroci so na oddelku za intenzivno nego. Šestletna in dvanajstletna deklica sta trenutno v stabilnem stanju, devetletni deček pa je v komi in ostaja v smrtni nevarnosti. Po besedah zdravnice je deček poleg amputacije in zloma stegna utrpel še hude poškodbe glave in obraza.

Tragedija je sprožila odziv javnosti. V Bihaću se je na mirenem protestu zbralo okoli 30 občanov, ki so želeli opozoriti na vse pogostejšo nevarno vožnjo in neodgovornost na cestah. Zbrani na dvorišču Tehniške šole so poudarili, da nočejo več živeti v strahu za varnost svojih otrok. Z napisi in pohodoma skozi mesto so opozorili na nedopustne razmere ter spomnili tudi na nedavno nesrečo v Ulici dr. Irfana Ljubijankića, kjer je motorist zbil pešca pred domačo hišo.